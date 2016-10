Cheetah Lee desmenuza el chisme

La conductora estará al frente de un nuevo proyecto que promete renovar la programación vespertina

GUADALAJARA, JALISCO (17/OCT/2016).- Con la renovación de Azteca llegan más contenidos televisivos a su programación y uno de ellos es la emisión “Más allá del chisme” que se estrena este próximo lunes en punto de las 14:00 horas a través de Azteca Siete.

La conductora principal es Cheetah Lee, comunicadora con experiencia en medios impresos y televisivos enfocados en música y moda. La innovación de este show vespertino es que son los reporteros los protagonistas, ellos se encargan de cubrir la nota y por la tarde acuden en vivo al programa para desmenuzar con gracia, acidez e ironía lo ocurrido durante tal o cual entrevista o rueda de prensa.

“Estoy súper emocionada, creo que está pasando algo muy interesante en Azteca porque nuestro jefe Benjamín Salinas le ha apostado a comunicar de una manera distinta, a aventarnos, a innovar y eso a mí me atrae muchísimo. Yo soy heavy-metalera, me encanta la moda, por eso mi look de pelo rosa, me encanta el arte, la música, me aceptaron tal cual así como me ves. No soy un personaje hecho, nadie me vino a decir qué ponerme ni qué hacer”, explica.

Cheetah destaca el formato es un “Infotainment”, que toma las notas más relevantes del día para darles un giro irreverente y divertido, pues asegura que tienen libertad plena ella y sus reporteros de emitir sus comentarios a plena conciencia, además de que es un foro que les permite a ellos crecer profesionalmente e identificarse con la audiencia, pues en el futuro cercano, ellos serán las nuevas caras del periodismo de espectáculos en televisión.

Los reporteros vienen de distintas partes de la República, donde destacan Paco Muñoz y Eliuth Arce de Jalisco. “Y yo llegué por un casting, me avisó Osiris Carvajal que es el jefe de información del programa, él ha trabajado en muchos lugares y es una personalidad muy respetada porque es periodista, locutor, porque sabe y porque es exigente”.

Cheetah comparte que durante el desarrollo del programa el público irá descubriendo si ella también se irá a reportear —le gusta mucho hacer entrevistas— y también ver si habrá invitados especiales durante el programa que será de lunes a viernes de 14:00 a 15:00 horas. Además de que el factor de la inmediatez y las redes sociales estará presente en cada emisión.