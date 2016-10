Yuridia, sin miedo al tiempo

La intérprete celebra sus tres décadas de vida con una larga reflexión sobre el camino que ha recorrido

GUADALAJARA, JALISCO (17/OCT/2016).- Si algo define a la vida de Yuridia en este momento es la plenitud. Cumplir 30 años de edad ha significado para la cantante la oportunidad de analizar su trayectoria, tanto artística como personal y descubrir que es una mujer feliz, con una carrera consolidada sobre los escenarios y una madre dispuesta a disfrutar cada segundo en compañía de su hijo Phoenix.

Aunque en el último año la faceta laboral de Yuridia ha causado revuelo, principalmente por despedirse de la televisora que la vio nacer, TV Azteca, y ahora formar parte de Televisa, la cantante se dice lista para enfrentar las críticas, adaptarse a un nuevo modelo y ritmo de trabajo y seguir avanzando en sus ambiciones sonoras, pues pese a tener una agenda de conciertos saturada hasta 2017, ya visualiza emprender un “Primera fila” con lo mejor de su repertorio y amenizado con colegas y amigos de la industria musical.

“Yo creo que vamos a intentar hacer un Primera Fila, estoy nerviosa de hacerlo, pero veremos qué pasa”, expresó la sonorense al revelar sus sueños de incluir a personalidades como Alejandro Fernández o Alejandro Sanz en esta producción, donde contempla una larga lista de colegas y que en 2017 comenzará a confirmarse tras homologar agendas con sus invitados especiales.

Antes de proseguir con su itinerario por el resto del país y Estados Unidos, Yuridia regresó a Guadalajara para reencontrarse con sus fans, un público al que considera ha sido parte fundamental en su crecimiento artístico y la posicionan nuevamente en la cima de la popularidad con su más reciente sencillo “Cobarde” de su última producción “6”.

“Estoy emocionada, mi carrera está cambiando y evolucionando, me siento muy agradecida con el público porque todos estos cambios se deben a que siempre han estado ahí, mandando mensajes de apoyo, al pie del cañón conmigo. Si no fuera por ellos no estaría aquí”.

Crecimiento con perspectiva

Una de las cosas que más sorprende a Yuridia, a más de una década de formalizar su carrera, es el encuentro generacional que ya causa en el público, por un lado acompañada fielmente por aquellos fans que la conocieron a través de la cuarta generación de La Academia, así como quienes la han descubierto por medio de sus producciones inéditas en los últimos cinco años, acaparando de esta forma una peculiar audiencia de jóvenes y adultos.

“Es lo que más shock me causa. Una chica me decía que yo acababa de cumplir 30 años y que ella cumplía 20, así me puse hacer cuentas, que esta fan conoció mi música cuando tenía como ocho años y para mí es impresionante, saber que el tiempo se va volando, que esta chica ha estado 11 años conmigo, que ha visto todo en mi carrera y para mí eso es una bendición, que sea testigo de todo lo que ha pasado, tanto lo bueno como lo malo”.

A casi dos semanas de haber cumplido 30 años de edad —el pasado 4 de octubre—, Yuridia asegura que reflexionar sobre el camino que ha seguido su carrera la deja tranquila y con ganas de seguir rompiendo sus propios récords, de saberse más madura y enfocada en tomar las decisiones para su faceta artística y personal y no sentirse presionada por el qué dirán.

“No ha sido un camino fácil, han pasado cosas lindas y al mismo tiempo difíciles, desde los cambios de televisoras, que si trabajo o no con mi papá, que si gano o no tal premio. No me importa cumplir años, he vivido muchas satisfacciones, logrado cosas que muchas personas se ponen como meta y cuando no las alcanzas te presionas, que te pesen los años. He tenido una vida muy plena y no me importa cumplir 30, 40 o 50 años, tengo a mi hijo y mi novio, he tenido parejas y me he separado, he viajado, tengo una familia que me apoya”.

Yuridia confiesa que si bien arraigarse y lamentarse del pasado no es una prioridad en su vida, reconoce que es importante afrontar todos los obstáculos vividos y tomar impulso de las experiencias que la han transformado en una mujer más sensata, capaz de separar la vida profesional de la personal y dar cuentas solamente a su público: “He sabido superarme, todo lo veo muy divertido. Haciendo un recuento de todas las cosas que me han pasado lo veo así, algo divertido, chistoso”.

Los efectos del cambio

Aterrada. Así es como Yuridia recuerda el proceso de migrar de TV Azteca a Televisa, de no saber qué tipo de comentarios se desatarían por el cambio, lo bueno y malo que esto traería a su carrera y sobretodo, cómo lo tomaría el público. “Estaba aterrada, pensaba en que tenía siete años con Azteca y que en el momento en que me fuera me atacarían, que me dirían hasta traidora, tenía muchas dudas sobre cambiarme o quedarme, pero sí sabía que no tenía muchas opciones. El crecimiento de mi carrera dependía de hacer un cambio, era algo que tenía que hacer”.

Sin entrar en detalles sobre las negociaciones de su salida y su nuevo hogar, Yuridia asegura estar tranquila y agradecida con la oportunidad que TV Azteca le brindó: “Estoy muy agradecida con Azteca porque fueron los que impulsaron mi carrera desde el principio, fue el único lugar donde hice casting en realidad cuando entré a la Academia, pero tuve que hacer el cambio, ni modo”.