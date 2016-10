'The Accountant' conquista la taquilla de EU

La película protagonizada por Ben Affleck recaudó 24.7 MDD en el fin de semana de estreno

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (16/OCT/2016).- El thriller "The Accountant" ("El Contable" o "El Contador") encabezó la taquilla norteamericana en el fin de semana de su estreno, recaudando 24.7 millones de dólares, según cifras provisorias publicadas este domingo por la firma Exhibitor Relations.

En la película del director estadounidense Gavin O'Connor, Ben Affleck encarna a un contador, genio de matemáticas que le lleva los libros de contabilidad de la mafia.

El humorista estadounidense Kevin Hart logró el segundo puesto de la taquilla de Canadá y Estados Unidos con el estreno "Kevin Hart: What Now?", un documental sobre su espectáculo de stand-up. En su estreno vendó entradas por 11.98 millones de dólares.

En tercer lugar se ubicó el thriller psicológico "La chica del tren", que en su segunda semana en los cines recaudó 11.97 millones de dólares, en total 46.56 millones.

La última entrega de Tim Burton, "El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares", un filme de aventura fantástica sobre un lugar mágico donde se refugian los niños de poderes extraños, logró ventas por 8.9 millones de dólares este fin de semana y en total 65.83 dólares desde su estreno hace tres semanas.

La cinta de acción "Deepwater Horizon" ("Horizonte profundo") de Peter Berg, que relata la inmensa marea negra que afectó el Golfo de México en 2010 a través de los ojos de un electricista (Mark Wahlberg) a bordo de la plataforma petrolera, cayó a la quinta posición con ventas por 6.3 millones de dólares esta semana. En las tres semanas desde su estreno recaudó 49,3 millones de dólares.

Entre el sexto y el décimo lugar se ubicaron las siguientes películas:

"Storks", "Cigüeñas" o "Cigüeñas: La historia que no te contaron", 5.6 MDD.

"Los siete magníficos" 5.2 MDD.

"Middle School: The Worst Years of My Life", 4.3 MDD

"Sully", 2.96 MDD.

"The Birth of a Nation","El nacimiento de una nación", 2.7 MDD.