Ni Clinton ni Trump han hablado fuerte por los migrantes: Residente

El vocalista de Calle 13 afirma que la demócrata es 'la menos mala' de la contienda

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (16/OCT/2016).- El cantante puertorriqueño Residente (Calle 13) aseguró que ni Hillary Clinton ni Donald Trump, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, "han hablado fuerte sobre Puerto Rico o sobre la situación de los migrantes".

René Pérez hizo estas declaraciones ante los medios tras participar en "Rise Up As One", un concierto que unió a estrellas latinas como Alejandro Sanz, Juanes, Julieta Venegas o Carlos Vives en un recital celebrado en la frontera entre México y Estados Unidos que tenía como objetivo reivindicar la diversidad, la unión, la identidad hispana y el respeto a las diferencias.

Preguntado acerca de si la polémica y agresiva retórica de Trump sobre los latinos ha llevado, como reacción, a reforzar los lazos de la comunidad, Residente consideró que "ha servido para unificar" pero pidió también no perder de vista a Clinton.

De la demócrata, el rapero destacó sus lazos con el ex secretario de Estado Henry Kissinger, al que se relaciona con las dictaduras de los años setenta en el Cono Sur a través de la "Operación Cóndor".

No obstante, afirmó que es "la menos mala" de la contienda y subrayó que "está hablando un poco mejor" desde que colabora con quien fuera precandidato demócrata a la Casa Blanca, Bernie Sanders.

De cualquier manera, Residente quiso llamar la atención sobre las debilidades, en su opinión, de Trump y Clinton: "Ninguno de los dos ha hablado fuerte sobre Puerto Rico y la situación de los emigrantes. Bien fuerte, ninguno. Y eso es triste porque Estados Unidos fue fundado por emigrantes y son el corazón de este país, siempre lo han sido".

En relación al concierto "Rise Up As One", Residente subrayó que la música "une a todo el mundo" y apuntó que "esa unidad se siente tanto en la tarima como en el público".

"Tú ves las banderas y es espectacular que pase. Pero pasa que yo estoy acostumbrado. En los conciertos que he tenido en el pasado, siempre ha sido así. Cuando voy a España, tú ves que está toda la gente de España y todos los inmigrantes de allá, y ves todas las banderas. Es ese mismo sentimiento", opinó.