Latinos cantan por la unión y la diversidad en la frontera

Aristas como Juanes, Miguel Bosé, Los Tigres del Norte y Gael García estuvieron en el concierto 'RiseUp AS ONE'

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (15/OCT/2016).- Con un claro mensaje contra la retórica del candidato republicano a la presidencia Donald Trump y una invitación a votar las elecciones de noviembre se realizó en la frontera el concierto "RiseUp AS ONE" el sábado por la noche.

"Estamos aquí para celebrar algo que es histórico que es muy importante que es la diversidad y la unidad, que es porqué este país es muy grande", dijo Miguel Bosé durante su participación en el evento en San Diego, California.

"El día 8 de noviembre tienen una cita muy importante en la cual vas a decidir si quieren progreso o dignidad o si quieren retroceso y caos. Tienen un arma que es su voto y su voz", añadió el astro español en evidente alusión al candidato republicano Donald Trump y la aspirante demócrata Hilary Clinton, respectivamente.

"Que nunca jamás cambie la forma de ver a Tijuana desde aquí", expresó el rockero colombiano Juanes, quien interpretó su nuevo sencillo "Fuego" y su clásico "Aún le pido". "Todos tenemos que estar unidos frente a lo que viene".

Bosé cantó su tema "Bambú" acompañado del colombiano Fonseca antes de interpretar "Nada particular", y el cantautor español Alejandro Sanz invitó a estudiantes de la escuela de música de Berklee a tocar con él "Looking for Paradise" antes de llamar al escenario a Jesse & Joy para acompañarlos en su exitosa colaboración "No soy una de esas".

"Estos sí que representan la diversidad cultural", expresó Sanz al culminar su actuación en referencia al dúo mexicano-estadounidense.

"Es momento de estar más unidos que nunca, ... de crear puentes, no barreras", dijo Joy más tarde al interpretar "Ecos de amor". "Que se escuche hasta la Casa Blanca, que se escuche hasta México", añadió mientras el público coreaba la línea que da título a la canción.

El actor Wilmer Valderrama, de origen venezolano y colombiano, presentó un segmento en el que inmigrantes de distintos orígenes y continentes expresaron el significado de su condición.

"Ignoren la ignorancia de ellos en su definición de inmigrante", expresó el astro de la serie "That 70's Show", quien luego señaló que de su familia solo dos pueden votar: él y su hermana.

Jorge Hernández, líder de la emblemática banda Los Tigres del Norte, invitó a los inmigrantes que tengan ciudadanía estadounidenses a ejercer su derecho al voto.

"Los que pueden votar que salgan a votar porque es la única forma que vamos a tener el respeto a futuro, para las próximas generaciones", dijo el líder de la banda al presentar el tema "Somos más americanos", tras haber abierto el espectáculo con "De América yo soy". Llevaba una bandera de México atada alrededor del cuello.

Lila Downs estrenó el tema bilingüe de protesta "The Demagogue". "¡No a ese muro!", reza la canción. "Yo lo corto el odio ahora mismo. ¡No a ese muro!".

"Nosotros tenemos que mostrar con nuestra unión la belleza de nuestros pueblos, la armonía de nuestra música y la grandeza que heredamos de nuestras culturas milenarias", dijo la artista mexicoestadounidense.

Lupillo Rivera fue directo y le pidió "a la próxima presidenta" de Estados Unidos que les dé a los inmigrantes la "oportunidad de pagar nuestros impuestos" y los legalice.

El cantante colombiano Carlos Vives, quien interpretó "Quiero casarme contigo" y "La tierra del olvido", dijo que traía un mensaje de su gente: "México te quiero, México gracias, gracias por tu cultura, por tu gente. ... Gracias a mis hermanos mexicanos y a los hermanos mexicanos que han hecho esta gran nación aún más grande". También mencionó a artistas mexicanos fallecidos, desde Cantinflas y Chespirito hasta Juan Gabriel, y pidió a quienes celebran el Día de Muertos que les digan que nunca serán olvidados.

Gael García Bernal y Jonás Cuarón, protagonista y director de la cinta sobre la persecución de inmigrantes en la frontera mexicana "Desierto", presentaron la actuación de su compatriota Natalia Lafourcade.

"Buenas tardes Tijuana, buenas tardes San Diego. En este lugar tan complicado y espectacular como es la frontera hoy se celebra la unidad y siento que el futuro es nuestro. Estamos convirtiendo un mensaje de odio en algo positivo. No hay que quedarse callados", dijo García Bernal.

"Que vivan nuestras raíces, nuestro origen", exclamó Lafourcade antes de entonar su premiado tema "Hasta la raíz".

Más tarde se transmitieron imágenes de "Desierto", que es la apuesta mexicana al Oscar y se estrenó el viernes en Estados Unidos.

García Bernal también leyó, en inglés, un "poema" que dijo estaba inspirado en el de otro: el discurso de Trump al anunciar su candidatura. Usó el mismo discurso del candidato, pero cambió sus palabras negativas por términos positivos.

"Cuando México manda a su gente a Estados Unidos manda lo mejor", dijo el actor. "Manda gente llena de esperanza, muy trabajadora, aunque quizás no tan buena en futbol", bromeó.

El uruguayo Jorge Drexler interpretó a capela su tema ganador del Oscar "Al otro lado del río", del filme "Diarios de motocicleta", y de inmediato interpretó "Frontera", que dice: Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven, como las banderas".

Presentó a la "hija de la frontera" Julieta Venegas, quien creció precisamente en Tijuana. La cantautora interpretó "Ese camino" y terminó con un "¡Viva México y viva Latinoamérica!".

Los anfitriones de "RiseUp AS ONE" fueron la modelo y presentadora mexicana Alejandra Espinoza y el periodista mexicano Jorge Ramos, quien a lo largo del evento fue entrevistando a distintos invitados y figuras participantes sobre inmigración y las elecciones, y sobre la importancia del voto latino.

Entre otros artistas que cantaron durante la velada estuvieron Luis Coronel, Andra Day y Becky G. Fonseca regresó al escenario casi al final de la velada para interpretar, junto con la costarricense Debi Nova, el tema "Rise Up".

"Residente", acompañado por Lila Downs, cerró el espectáculo con "Latinoamérica", el laureado tema de su grupo Calle 13 sobre la identidad y belleza de la región.

Según un comunicado de prensa, copresentaron el concierto personalidades como Kenneth Cole, Junot Díaz, Emilio y Gloria Estefan, América Ferrera, Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Quincy Jones, Lin-Manuel Miranda, Mía Maestro, Eduardo Padrón, Shonda Rhimes, Robert Rodríguez y Forest Whitaker.

Las campañas #SchoolsNotPrisons de The California Endowment y #Health4All, Cross Border Xpress (CBX), la ciudad de San Diego, la Cámara de Comercio Regional de San Diego, la ciudad de Imperial Beach, HBO, Revolve Impact, Dots, Variety, Square, PVBLIC, UNICEF, las Naciones Unidas y BET también aliaron a la iniciativa, de acuerdo con los organizadores.