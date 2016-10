Marilyn Manson resbala en el Knotfest 2016

Al bajar del escenario para acercarse a sus fans, no midió el suelo y tropezo

CIUDAD DE MÉXICO (15/OCT/2016).- Después de cuatro años Marilyn Manson regresó a México. En el marco de la segunda edición del Knotfest, el cantante estadounidense aglutinó miles de fans durante su presentación de poco más de una hora.

Al salir al escenario, maquillado como siempre y con una llamativa sombra de ojos azul, comenzó su repertorio con "Angel with the scabbed wings" y se emocionó tanto que se bajó del escenario para pasar cerca a sus fans. Acompañado por varias personas de seguridad, no midió el suelo, tropezó y cayó.

Pero a Manson pareció no importarle pues después se subió a las vallas sin soltar su micrófono en forma de cuchillo.

"México", gritó, luego mandó un beso y siguió con "Disposable teens", "No reflection" y "Mobscene".

Vestido de negro, aunque luego por un momento se puso un saco dorado y un sombrero, se acompañó de la imagen de un cementerio como fondo en temas como "Deep six" e incluso rodeó su cuello con una bandera tricolor para luego dar vueltas en el piso y extenderla sobre los instrumentos.

Aunque se ausentó unos momentos, después volvió con unas palabras: "Perdón, tengo una pequeña lastimada". Después siguió su show ahora con una imagen de fondo distinta, un dólar con su imagen en el centro y el valor de 666.

El saco ahora era blanco con negro y Manson volvió a bajar para caminar por el espacio asignado como un pasillo, tomó una gorra entre el público, se la puso y luego la aventó. Ahora no se cayó, pero sí volvió a subirse en las vallas al cantar "The dope show".

Arriba de unos zancos entonó "Sweet dreams", con un maquillaje en los ojos negro, y cerró con "The beautiful people", que emocionó a los presentes y con la cual una vez más bajó de la tarima.

Antes de Manson fueron los integrantes de Disturbed los que congregaron a miles de asistentes. Los procedentes de Chicago declararon su amor por México y prometieron volver al país pronto.

David Draiman, Dan Donegan, John Moyer y Mike Wengren incluyeron el cover a Simon & Garfunkel, "The sound of silence", además de temas como "Inside the fire", "Land of confusion" e "Indestructible".

Con una manta que mostraba a su mascota llamada The Guy, fueron ovacionados con un "olé olé", que ellos mismos incitaron.