Estrellas latinas cantan en la frontera por la diversidad

Las campañas #SchoolsNotPrisons de The California Endowment y #Health4All, Cross Border Xpress (CBX), la ciudad de San Diego, la Cámara de Comercio Regional de San Diego, la ciudad de Imperial Beach, HBO, Revolve Impact, Dots, Variety, Square, PVBLIC, Unicef, las Naciones Unidas y BET también se han aliado al evento.

El concierto gratuito, "RiseUp AS ONE", tendrá lugar en Cross Border Xpress en San Diego, California, y contará con la participación de Miguel Bosé, Fonseca, Jesse & Joy, Juanes, Natalia Lafourcade, Los Tigres del Norte, Alejandro Sanz, Julieta Venegas y Carlos Vives. Se trasmitirá en vivo en español por la cadena Univision y en inglés por Fusion, de 7 a 10 pm hora del este (0000 a 0300 GMT).

¡Ya empezaron los ensayos de hoy para #RiseUpAsOne! First up, @BoseOfficial and @Fonseca! pic.twitter.com/ysKFgXuXVZ