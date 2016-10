DiCaprio invita a actuar para frenar el cambio climático

Los escenarios del documental van desde Alberta hasta Beijing; en ellos se constata el cambio climático y la contaminación

LONDRES, INGLATERRA (15/OCT/2016).- El estelar actor norteamericano Leonardo DiCaprio hace un llamamiento a todos para que, ante la necesidad de frenar el cambio climático, se cambien los hábitos de consumo, en un documental estrenado este sábado en Londres, "Before the Flood" (Antes del diluvio).

El actor, ganador este año del Óscar por su interpretación en "El renacido", invita a los espectadores a conocer a expertos y políticos de todo el mundo que exponen el desafío que plantea el calentamiento global, y pistas para hallar soluciones a este problema.

"No quería que la película asustara a la gente, o les presentara estadísticas y hechos que ya conocen, sino que ayude a pensar en lo que se debe y se puede hacer para dejar un planeta habitable a las próximas generaciones" explica DiCaprio en las notas de producción del documental.

El actor recorre el planeta, desde el lugar donde se filmó "El renacido", en la provincia canadiense de Alberta, a la contaminada Beijing, pasando por Groenlandia, el archipiélago de Kiribati o Sumatra, y constata los daños producidos: polución, subida de las aguas que hipoteca el futuro de islas -y a más largo plazo el de toda la humanidad-, o deforestación de los pulmones verdes del planeta.

DiCaprio, nombrado por la ONU Mensajero de la Paz encargado especialmente de la lucha contra el cambio climático, denuncia a empresas y a políticos -entre ellos, en primer lugar, al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump- que niegan el calentamiento global, organizan campañas y hacen "lobbying" para bloquear cualquier reforma favorable al medio ambiente.

Desautorizado Trump

"Si usted no cree en el cambio climático, entonces no cree en hechos ni en la ciencia, y en mi humilde opinión, no debería ser autorizado a ocupar un cargo público" había lanzado el actor, en mensaje dirigido al candidato republicano, durante una proyección en octubre del documental en la Casa Blanca.

El presidente Barack Obama recordó en aquella ocasión que "estamos realmente inmersos en una carrera contrarreloj".

Desde Bill Clinton a Ban Ki-moon, pasando por el Papa Francisco, Leonardo DiCaprio interroga a todos los poderosos o dirigentes sobre la posibilidad de evitar un desastre.

Barack Obama confía ante la cámara su prudente optimismo, y explica que la lucha contra el calentamiento global se ha convertido en un "tema de seguridad nacional", y que si actuamos "ahora", "no hay razón para que no lleguemos a resolver a tiempo el problema".

Del lado de las soluciones, el mensaje de DiCaprio es claro: "¡Depende de nosotros!". Dejemos de consumir productos a base de aceite de palma, sustituyamos al menos parte de nuestro consumo de carne por pollo o verduras, y hagamos saber "que conocemos la verdad sobre el cambio climático".

A nivel político, defiende la necesidad de una tasa carbono, saluda el desarrollo de las energías solares y eólicas, y se entusiasma con la megafábrica de baterías para coches eléctricos del visionario sudafricano Elon Musk.

"Before the Flood", dirigido por Fisher Stevens, se estrena en Estados Unidos el 21 de octubre y luego será difundido por la cadena National Geographic.