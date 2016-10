Natalia Almada presenta en Roma su cinta 'Todo lo demás'

La película representa 'la deshumanización' de la persona a través de la historia de un burócrata

ROMA, ITALIA (14/OCT/2016).- La directora mexicana Natalia Almada ha presentado en Roma su película "Todo lo demás", en la que retrata a los "burócratas X", funcionarios ninguneados por la sociedad a la que sirven y víctimas de la soledad, "otra forma de violencia".

Almada (Ciudad del México, 1974) ha presentado en la Fiesta del Cine de Roma este último trabajo, con el que compite en la Sección Oficial, si bien la cineasta no ha podido acudir a la capital italiana debido a su reciente maternidad.

"Todo lo demás" es la historia de Doña Flor (Adriana Barraza), una funcionaria que cada día atiende a decenas de personas ante las que aparece como una autómata que solo entiende de papeleo, permaneciendo invisible a los ojos de la propia sociedad.

La protagonista no interactúa con nadie, es víctima de una rutina anodina y aparece psicológicamente turbada por una fobia al agua y por la manía de anotar en un cuaderno de forma obsesiva los nombres de las personas a las que recibe cada mañana.

Es, en resumidas cuentas, "una burócrata X", según explicó a Efe la directora en declaraciones telefónicas.

"Siento que su condición como burócrata la vuelve un poco invisible ante todos y ante sí misma. Entonces no solo es una soledad porque no tenga familia o marido sino por su condición en la sociedad. Tiene interacciones todos los días pero en realidad nadie la ve", subrayó.

En opinión de Almada, esto es "otro tipo de violencia", basada en "deshumanizar a una persona", en convertirla en parte del mecanismo de un Estado.

"Quería hacer una película sobre otro tipo de violencia, esa de deshumanizar a una persona que no tiene voz en la sociedad. Es otra forma de violencia que no vemos como violencia normalmente, pero creo que es la misma condición. No tienes voz, no tienes poder", dijo.

Y es que tras la motivación de la película se esconde una de las frases célebres de la filósofa y escritora Hannah Arendt, que denunció la burocracia como "una de las peores formas de violencia".

Almada ha creado una ficción con una gran parte de documental, en primer lugar porque las escenas están improvisadas, sin diálogos escritos, y los ciudadanos agobiados por sus papeles que recibe Doña Flor o con los que se cruza en el metro ni siquiera son actores.

Otro cariz que acerca a "Todo lo demás" al ámbito del documental es su propia estructura y la narración dramática ya que, tal y como señala su autora, "no se trata tanto de saber qué pasa sino de observar" los acontecimientos.

De este modo es posible conocer de cerca a Doña Flor, gélida e imperturbable tras un escritorio desde el que impone las normas de la más estricta burocracia, pero tierna al llegar a casa, donde se pueden percibir sus anhelos y sus más secretas carencias afectivas.

La película compite con otros 43 títulos en la Sección Oficial del certamen romano, que concluirá el próximo 23 de octubre, y la cineasta aseguró que también se proyectará en el Festival de Nueva York, en Río de Janeiro, en Bombay y en la mexicana Morelia.

Es uno de los siete títulos de la principal categoría que en esta XI edición han elegido la capital italiana para su estreno mundial.