Nuestra Belleza impulsa valores de las mujeres: Lupita Jones

CIUDAD DE MÉXICO (14/OCT/2016).- La directora del certamen Nuestra Belleza México, Lupita Jones, sostuvo que en 25 años de trayectoria ha intentado inculcar valores a las jóvenes que se acercan al concurso.

En charla con los medios a propósito de su participación en la campaña "Cambio de actitud (Actitud positiva)", Jones refirió que aunque a veces se le considere una tirana, es una mujer que cree firmemente en el trabajo, el compromiso, la disciplina y la responsabilidad, valores que trata de inculcar a las participantes.

De acuerdo con la ganadora del concurso Miss Universo 1991, "para alcanzar cualquier cosa que te propongas en la vida se necesita trabajar, porque las cosas no te caen del cielo. Así es como yo he conseguido las cosas, a mí nadie me ha regalado nada y he tenido que trabajar mucho, incluso he tenido que remar contracorriente".

No obstante, reconoció que de pronto "digo ya me cansé pero luego vienen inspiraciones, como chicas que me hacen recordar por qué estoy aquí".

Satisfecha por los frutos cosechados, dijo que hoy en día puede afirmar que han formado mujeres exitosas y "en ellas hemos sembrando valores y deseos por lograr más en su vida, de seguir trabajando y preparándose".

Tras mencionar que nunca ha sufrido de discriminación, señaló que además de estar haciendo "casting" para televisión trabaja muy de cerca con Cristal Silva, quien representará a México en el próximo certamen de Miss Universo, a celebrarse en enero de 2017.

Expuso que ya preparan la próxima edición de Nuestra Bella México 2017, que se realizará en el mes de marzo.

Sobre "Cambio de actitud (Actitud positiva)", se informó que busca proyectar el orgullo de ser mexicalenses a través de testimonios de destacadas personalidades, a fin de que sean un ejemplo para lograr el éxito a través de actitudes positivas y comportamientos con valores.