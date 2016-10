Stevie Wonder y Chaka Khan encabezan homenaje a Prince

La hermana menor de Prince, Tyka Nelson, asegura que habrá más conciertos en honor a su hermano

MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS (14/OCT/2016).- Stevie Wonder y Chaka Khan pusieron a la multitud a bailar como si fuera 1999 en un concierto en memoria del superastro del pop Prince, casi seis meses después de su muerte.

Khan trajo a Wonder al escenario del Xcel Energy Center en St. Paul el jueves por la noche para interpretar a dúo "I Feel for You", un éxito de Khan en 1984 escrito por Prince. Wonder, ataviado en un traje con camisa púrpura, tocó su característica armónica antes de cantar con Khan "1999" mientras el público aplaudía y bailaba.

Justo antes del espectáculo, un publicista anunció que Christina Aguilera canceló su actuación prevista debido a una "enfermedad vocal". Jessie J cantó en su lugar.

Un representante de Aguilera dijo que la cantante "fue aconsejada por sus médicos a no actuar debido a una enfermedad vocal que ha tratado de sacudirse toda la semana".

El astro pop John Mayer se excusó poco antes del concierto citando un "cambio de agenda" y la cantante Anita Baker también canceló su aparición, pero un publicista dijo que desconocía la razón.

Antes del concierto, fans con camisetas y bufandas purpura se pasearon por la plaza al aire libre y algunos de ellos bailaros.

El alcalde de St. Paul, Chris Coleman, leyó una proclamación para declarar el jueves el Día de Prince en la capital de Minnesota.

El presidente Barack Obama envió un mensaje grabado que se transmitió al comenzar el evento.

La hermana menor de Prince, Tyka Nelson, describió el concierto como un homenaje público al ganador de siete premios Grammy.

"Quiero que tengan algún tipo de cierre", dijo Nelson de los admiradores de Prince. "Toma un tiempo superar algo así, y veo que están de luto". Expresó que "definitivamente" habrá conciertos futuros.



En una entrevista con The Associated Press, Khan dijo que la música funky y de Prince, sincopada de Prince es una "marca que vivirá por siempre".

"Siempre habrá alguien que dirá, 'Uy, eso suena realmente como Prince, ¿me explico? Su nombre se escuchará a lo largo del milenio", dijo Khan.

Tori Kelly y Doug E. Fresh también participaron en el homenaje, junto con la exesposa de Prince Mayte García, Morris Day & The Time, Judith Hill y Liv Warfield.

El concierto para Prince aprobado por su familia originalmente iba a hacerse en el nuevo estadio de los Vikings de Minnesota, el U.S. Bank Stadium, en el centro de Minneapolis, pero se mudó al más pequeño Xcel Energy Center.

La familia de Prince inicialmente anunció el concierto a finales de julio, pero los detalles no se revelaron hasta septiembre. Los fans compraron rápidamente los boletos cuando salieron a la venta el mes pasado.

Prince murió de una sobredosis accidental de analgésicos en abril en Paisley Park, su residencia y estudio. El cantante de éxitos como "Purple Rain", "Let's Go Crazy" y "The Most Beautiful Girl in the World" tenía 57 años.