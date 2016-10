El Nobel a Dylan, como premiar al Everest por ser alto: Cohen

Tanto Cohen como Dylan son un referente de la composición popular desde la época de los 60

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (14/OCT/2016).- El músico y poeta canadiense Leonard Cohen aplaudió hoy el premio Nobel de Literatura concedido a Bob Dylan y aseguró que otorgarle ese galardón al cantautor estadounidense es como "poner una medalla al monte Everest por ser la montaña más alta".

Cohen, de 82 años, participó hoy en un encuentro con los medios en Los Ángeles, para promocionar su nuevo disco "You Want It Darker", y en la charla el moderador Chris Douridas le preguntó acerca de un reciente artículo de David Remnick en The New Yorker en el que Dylan aseguró que "cuando la gente habla de Leonard, obvian mencionar sus melodías (...) que junto a sus letras son su verdadera genialidad".

Cohen afirmó que Dylan fue "muy generoso" al dedicarle esas palabras, pero prefirió hablar de su reconocimiento con el Nobel de Literatura antes que de ese reportaje periodístico.

"No opinaré sobre lo que dijo, pero sí opinaré de que va a recibir el premio Nobel, lo que para mí es como poner una medalla al monte Everest por ser la montaña más alta (del mundo)", aseguró Cohen, referente junto a Dylan de la composición popular desde los años 60.

Cohen, como el ahora galardonado Dylan, ha sido un habitual de las quinielas en los últimos años para recibir el Nobel de Literatura.

Según la decisión del jurado de la Academia Sueca, Dylan, de 75 años, ha sido merecedor del Nobel de Literatura 2016 por "haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana".