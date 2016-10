Vicente Jr. llegará con banda y mariachi al palenque

El intérprete promete una noche especial, plagada de romance y fiesta en el escenario de la feria

GUADALAJARA, JALISCO (13/OCT/2016).- El mayor de los hermanos Fernández, Vicente Jr. ya se encuentra listo para ser parte del Palenque de las Fiestas de Octubre. El cantante se presentará el próximo 1 de noviembre en el redondel de la feria, pero no llegará solo; compartirá el escenario con “El Flaco” y “El Gallo” Elizalde.

El cantante habla de este show y también de un nuevo disco que prepara. “Esperamos que sea una buena noche, que la gente se lleve un buen sabor de boca y que nos acompañen con la mejor opción y decisión de ir a despedir las fiestas para cerrar con broche de oro”.

Vicente entonará canciones mexicanas de repertorio tradicional acompañado de mariachi y banda, y asegura que pueden darse sorpresas, todo para cautivar y darle una buena impresión al público. “Yo estoy muy contento al alternar con los hermanos Elizalde, los conozco desde que son niños y me da gusto compartir con ellos en el escenario”.

Sobre el ánimo del público que acude a los palenques, Vicente asegura que tiene la fortuna de que la gente lo reciba siempre con mucho cariño. “Me tocó nacer en un lugar muy especial, estoy muy orgulloso por eso, pero lucho día a día porque me identifiquen con una esencia personal y tener yo también un lugar en el corazón del público y así me lo han hecho sentir en todo momento, no debe ser la excepción este 1 de noviembre que será un bonito espectáculo”.

El hijo de Vicente Fernández comparte que está preparando un nuevo disco con canciones de Gilberto Gless y que espera publicar el próximo 2017. Sobre qué género le gusta interpretar más, asegura que se siente muy bien con la banda sinaloense, pero su predilección es el mariachi. “Esperemos que en abril lo podamos concretar y serán canciones con banda y con mariachi. Gilberto es excelente, maravilloso, un talentos que poca gente sabe y conoce, además es un gran amigo, él es un excelente músico, es una voz privilegiada”. Comparte que hay 30 temas que le gustaron. Entonces, cree que podría sacar dos álbumes.

Muy enamorado

En redes sociales se rumoró que Vicente Jr. está preparándose para casarse de nuevo; al respecto, señala que está muy contento con su pareja Kary Ortegón. “Tengo una relación maravillosa. Claro que todos queremos volver a formalizar la situación que está viviendo uno; creo que va a ser en un futuro no muy lejano en el que podamos entablar, si todo sigue igual. Yo estoy maravillado, he tenido un entendimiento muy bueno y estoy viviendo una de mis mejores etapas”.

A partir de diciembre, Vicente tiene programadas 45 fechas en Estados Unidos, donde estará de gira con José Manuel Figueroa.

SABER MÁS

Chente, bien de salud

Vicente Jr. asegura que su papá está disfrutando de la vida en compañía de su familia, que después del show que tuvo en el Azteca se retiró muy contento.

“Él está muy bien, gracias a todo el público por sus oraciones, por sus mensajes, por estar al pendiente, está muy bien de salud, muy contento de disfrutar de todo lo que hizo y sembró, ahora está en el tiempo de la cosecha”.

