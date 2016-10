'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' tendrá cinco películas

La misma J.K. Rowling hizo el anuncio vía livestream a miles de seguidores de 'Harry Potter'

CIUDAD DE MÉXICO (13/OCT/2016).- Miles de seguidores de "Harry Potter" de todo el mundo vivieron esta tarde un "fan event" de "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", en el que vía livestream la misma J.K. Rowling les informó que la franquicia tendrá por lo menos cinco películas.



En la sesión, conectados desde Londres y Los Ángeles, Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Jon Voight, Dan Fogle y Colin Farrel, así como David Yates, compartieron la experiencia que les dejó ser parte de la historia creada por J.K. Rowling, quien debuta en la cinta como guionista.



En una aparición sorpresa, la autora se reunió con los protagonistas, previo a la proyección del nuevo y exclusivo metraje que se proyectó simultáneamente a nivel internacional, para dar el anuncio que emocionó a los miles de espectadores que esperan ansiosos el estreno de la primera entrega el 18 de noviembre.



Durante la sesión, Eddie expresó que aunque existe mucha expectativa sobre su participación en la cinta, lejos de sentirse presionado tiene mucho ánimo y energía por ser parte de un mundo tan fantástico.



"Como muchos, crecí viendo 'Harry Potter', ahora es un sueño cumplido ser parte de la historia y trabajar con gente tan creativa. Sí, nos atemoriza a todo el elenco arruinar algo que ya es tan poderoso, pero estar de este lado ahora también nos hizo creer y ser parte de la magia para hacerlo bien".



Agregó que una de sus mejores experiencias de trabajar con los productores y directores de la cinta fue la libertad que dieron a todos los actores para desarrollar sus ideas.



Por su parte, Jon destacó que se invirtió un gran trabajo para hacer la película y la gente podrá notar que en cada escena hay magia y corazón de todo el equipo.



Dan coincidió con su compañero y dijo: "Lo que yo aprendí de mi personaje fue que no necesitas tener poderes mágicos para sentirte mágico por dentro".



Katherin se consideró afortunada de ser parte del mundo creado por J.K. Rowling y relató que uno de sus más grandes retos fue creerse a sí misma que podía hacer magia.



"A veces crees que como actor es algo que te viene de forma natural, pero no es así, no es como cuando ves a un niño jugar e inventando un mundo alterno en un mini segundo sin necesidad de ver algo, sin miedos, eso no pude lograrle al principio, a veces me sentía tonta, hasta que semanas después logré entrar en mi papel".



Allison manifestó su admiración por David y su habilidad para contar historias, pues fue esto lo que la llevó a trasladarse a cada escena de la película de manera satisfactoria y segura de sí misma para hacer una película más humana.



Colin expresó su encantamiento al explorar su personaje, un mediador misterioso y con una gran responsabilidad de promover el bienestar de todos en la historia, siendo mágicos o sin serlo.



David describió su experiencia al trabajar con J.K. Rowling como única, pues si bien ya había trabajado con ella para la saga de "Harry Potter", en este ocasión no tenía los libros para guiarse, solo se dejó llevar por su ingenio al contarle la historia y guiarla.