'Desierto' de Jonás Cuarón llega a la cartelera de EU

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (13/OCT/2016).- "Desierto", dirigida por el mexicano Jonás Cuarón y protagonizada por su compatriota Gael García Bernal llegarán a la cartelera de Estados Unidos en una semana en la que también se estrenarán: el thriller "The Accountant", "Kevin Hart: What Now?" y "Max Steel".

El cineasta mexicano Jonás Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón, dirige el thriller fronterizo "Desierto", en el que sobresalen como actores destacados el también mexicano Gael García Bernal y el estadounidense Jeffrey Dean Morgan.

En este filme, lo que comienza como un viaje de esperanza en busca de una vida mejor, pronto se convierte en una lucha desgarradora por sobrevivir cuando un vigilante acecha con su rifle a un grupo de inmigrantes tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

"The Accountant", realizada por el cineasta Gavin O'Connor ("Warrior", 2011), presenta un elenco liderado por Ben Affleck y en el que también figuran Anna Kendrick y J.K. Simmons.

Affleck encarna a Christian Wolff, un hombre autista con una mente prodigiosa para las matemáticas que trabaja como contable para algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo.

Kevin Hart, uno de los cómicos más populares del momento en Hollywood, protagoniza la película "Kevin Hart: What Now?", en la que cuenta como pareja de reparto con la actriz Halle Berry.

Esta comedia se basa en el espectáculo de monólogos homónimo de Hart, que aparece acompañado de fragmentos de ficción que parodian las películas de agentes especiales.

Por su parte, "Max Steel" lleva a la gran pantalla la historia de estas figuras de juguete bajo la dirección de Stewart Hendler y con el actor Ben Winchell como cabeza de reparto.

Max McGrath es un adolescente que, al combinarse con el ser alienígena Steel, da forma al poderoso superhéroe Max Steel.