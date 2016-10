Disney prepara una película de 'Don Quijote de la Mancha'

Señalan que Billy Ray se encuentra escribiendo el guión del proyecto

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (13/OCT/2016).- Disney está preparando una adaptación al cine de la afamada novela "Don Quijote de la Mancha" del escritor español Miguel de Cervantes, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Billy Ray, que ha puesto su nombre y apellido en cintas como "The Hunger Games" (2012) y "Captain Phillips" (2013), se encuentra escribiendo el guión del proyecto.

Asimismo, Ray se encargaría de producir la película junto a Gordon Gray, aunque por el momento se desconocen más detalles acerca de los plazos o el resto de personal que podría estar involucrado en el desarrollo del filme.

Publicada en 1605 y considerada como una obra maestra de la narrativa universal, "Don Quijote de la Mancha" relata la historia de Alonso Quijano, un mísero hidalgo que enloquece por leer novelas de caballerías y que se lanzará a la aventura junto a su escudero Sancho Panza.

Fuentes conocedoras del proyecto aseguraron a The Hollywood Reporter que el plan de Disney es adaptar al cine "Don Quijote de la Mancha" en uno tono que recuerde a la naturaleza alocada y fantástica de la exitosa saga "Pirates of the Caribbean".