Elton John publicará su autobiografía en 2019

El músico ha comenzado a escribir el libro, que al parecer todavía no tiene título

LONDRES, INGLATERRA (13/OCT/2016).- El veterano músico británico Elton John sacará un libro autobiográfico en 2019, según confirmaron las editoriales Pan Macmillan y Henry Holt.

Ambas compañías adquirieron recientemente de manera conjunta los derechos para publicar las memorias del reconocido artista inglés, de 69 años, cuya carrera musical se extiende a lo largo de 50 años.

John ya ha comenzado a escribir el libro, que al parecer todavía no tiene título, en el que colaborará también con el crítico musical y escritor Alex Petridis.

Al confirmarse la noticia, el cantante tildó de "catarsis" el proceso de escribir sobre su "alocada vida", a la que compara "con una montaña rusa", pese a no considerarse una persona nostálgica.

"No soy dado a la nostalgia. Con frecuencia me acusan de prestar atención sólo a cuál va a ser mi próximo concierto o proyecto creativo", afirmó el creador de conocidos temas como "Rocket Man", "Your Song" o "Can You Feel The Love Tonight".

En cuanto a la experiencia de escribir sobre su vida personal y su carrera, el artista admitió que le había "sorprendido" lo "liberador" que estaba encontrando ese trabajo.

"Al mirar al pasado, me doy cuenta de que he tenido el gran privilegio de disfrutar de una vida loca", reconoció.

El músico recordó que creció en un "periodo de cambios extraordinarios" en el mundo, en el que ha podido "codearse" y "trabajar" con muchas de las personas "que están en el corazón de esos cambios".

Por su parte, Anthony Forbes Watson, el director gerente de la editorial Pan Macmillan, opinó que la vida de Sir Elton John "trasciende cualquier clasificación" y aseguró que el libro será una lectura "profundamente humana", dirigida "a todo el mundo, de cualquier lugar".

Con más de 300 millones de discos vendidos, la exitosa carrera del cantante, compositor y pianista británico abarca cinco décadas, en las que ha ganado cinco premios Grammy y un Oscar.