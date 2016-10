Reik, más urbano y menos romántico

La banda vive una evolución constante, y tras once años de estar en la música, goza del éxito de su último disco, 'DesAmor', del cual ya suenan fuerte tres sencillos

GUADALAJARA, JALISCO (13/OCT/2016).- Reik, una de las bandas más emblemáticas del pop mexicano, ha sabido reinventarse desde que comenzaron en la música hace más de una década; lo anterior lo han logrado gracias a que siempre están buscando sonidos innovadores y en todo momento se muestran creativos y abiertos a las nuevas corrientes y formas de consumo por parte del público global; un ejemplo de ello es su reciente disco “Des/Amor” del cual ya suenan fuerte tres sencillos en la radio: “Ya me enteré”, “We only have tonight” y “Spanglish”; además, el material discográfico los llevará a presentarse el próximo 4 de noviembre al Auditorio Nacional.

Reik habla en entrevista con EL INFORMADOR sobre esta presentación y su visión global de la música; así como de esos momentos que los han hecho crecer y convertirse en una gran familia. “Estamos abriendo la gira con este Auditorio y es bien emocionante; estamos preparando un show nuevo… En grande, con un montón de características que no habíamos tenido antes: con sincronía, con unos visuales muy fuertes y a nivel técnico vamos a llevar bastante más de lo que teníamos antes. Es un poco de enseñar este camino que nos ha llevado y aprendido a estar aquí. Todos los discos han sido un claro desarrollo, pero éste específicamente es donde los tres entendimos nuestras fuerzas y nuestra capacidad de aportar al grupo”, comenta Jesús.

Sobre el hecho de que Julio ya se convirtió en padre, los hijos de Bibi están creciendo y Jesús es testigo de esta familia que los une, la banda explica que sus momentos creativos no han cambiado con la paternidad, pero no dudan que en algún momento ese tema les inspire hacer una canción o un sonido distinto.

“Yo no me he dado cuenta hasta ahora que nuestras familias influyen en nuestro proceso creativo, lo que sí puedo decir es que interviene mucho en la manera en la que nos llevamos y el hecho de que si nuestras familias nos unen cada vez más, nuestra amistad es más sólida y disfrutamos más cada etapa de la gira; eso ayuda muchísimo”, señala Julio.

Jesús atañe que para presentar “Des/Amor” se tardaron cinco años en el proceso, precisamente porque querían enseñar que van más allá de sólo hacer música romántica; un ejemplo, “Ya me enteré” con acento urbano en colaboración de Nicky Jam y “Spanglish” que como su nombre lo dice, involucra dos idiomas, pues actualmente las nuevas generaciones están conectadas con ambas lenguas. “Es bien lindo regresar en un momento donde el clima de la música latina no está tan tirado para el pop y sentir que hay este espacio e interés para nosotros de parte de la gente para seguirnos escuchando y que acudan a vernos”.

Al respecto, Julio es quien enfatiza que en cada disco siempre buscan que haya canciones “movidas”, porque a ellos también les gusta divertirse: “Con este disco queríamos resaltar esto y buscar acentos diferentes del pop, como el reggae, el folk, música más antrera… La idea es que la gente se divierta”, concluyen.

PARA FANS

¿Es pasajero el género urbano?

Actualmente, las canciones que más suenan en radio son las del género urbano, estilo con el Reik se lleva bien, pero coinciden que este tipo de música se desarrollará hasta donde tenga que hacerlo, pues el público es quien tiene la última palabra. “No sé qué tan pasajero será, porque primero comenzó como reggaetón; inclusive, esos ritmos todo el mundo los está adoptando. Es una corriente muy fuerte y está padre que cada quien tome algo de esa influencia y la use a su favor”, dice Julio.

Camaleónicos e internacionales

Sobre la situación actual de la música, Bibi y sus compañeros notan que hoy en día el mercado se ha ampliado para todos los cantantes, ya no sólo compites con los compañeros de tu país; ahora todo es global y la música latina está de moda, pues notan a figuras como Sia, Drake y Justin Bieber con clara influencia de estos sonidos. “Es vigente la mezcla de muchas cosas, por ejemplo, los idiomas, los géneros y los estilos. Nosotros nacimos y crecimos en la frontera con Estados Unidos, tenemos mucha influencia de la música en inglés, en general”.

A Reik le interesa el crossover, pero no como se hacía antes, porque con el internet la música está disponible y al alcance de todos. “El plan es siempre abarcar territorios nuevos y que más público nuevo nos conozca, pero cada vez, a lo mejor, es innecesario tener que hacerlo exclusivamente en inglés, cada vez es más aceptado, más cool o más de moda que el público latino esté acaparando mercados mundiales”, finaliza Bibi.