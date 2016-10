Coordenada presume su tecnología

El festival introduce el uso de una pulsera inteligente con la que ya no habrá necesidad de cargar dinero o tarjetas

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- Que si no tienen cambio, que se te olvidó la cartera, que si tiraste el par de billetes que traías, que ya no te alcanza para otra cerveza. Las excusas y preocupaciones para disfrutar plenamente de un concierto se terminaron, o al menos es lo que plantea el Festival Coordenada con la implementación de “ID CRDNA”, una pulsera inteligente con la que ya no habrá necesidad de cargar dinero en efectivo o tus tarjetas bancarias.

Jordi Puig, director de Coordenada, presume con orgullo la integración de esta nueva tecnología a la tercera edición del encuentro sonoro, que el próximo 22 de octubre compartirá una cartelera protagonizada por Los Fabulosos Cadillacs, Wolfmother y Capital Cities, entre otra veintena de exponentes rock y pop que reunirán a cerca de 25 mil asistentes en el Parque Trasloma.

La “ID CRDNA” es una pulsera especial —de tela resistente— que podrá ser cargada con crédito —equivalente al monto depositado— antes y durante de Coordenada con la finalidad de facilitar la rapidez de las áreas de entretenimiento y alimento al interior del festival, sin la necesidad de pagar con dinero en efectivo, además de tener un acceso preferencial a los diversos servicios del evento.

Absolutamente todos los asistentes al Coordenada obtendrán de manera gratuita su pulsera inteligente al realizar la compra de su boleto, ya sea de manera física en los diferentes puntos de venta o a través de internet, por lo que Jordi Puig recomienda acudir a las taquillas, como las del Teatro Diana o pedirla a través de correo electrónico y cargarla con el crédito deseado.

Puig añade que si bien este 2016 será la primera edición de Coordenada en implementar el ID, la empresa que los asesora con esta tecnología tiene una experiencia y prestigio mundial al liderar dinámicas de este tipo con más de 120 festivales, disponiendo de una pulsera inteligente acompañada de un chip que registra el deposito monetario y es personalizada con el código único de cada boleto, y que es escaneada en una tableta especial para realizar las compras durante el concierto.

LO BÁSICO

El ABC del festival

• Con dinero en efectivo (en el festival) o con tarjetas de crédito y débito (participantes) puedes hacer tus recargas en ID CRDNA.

• En caso de que no termines la totalidad de tu crédito, al finalizar el evento se realizará el reembolso del dinero sobrante de manera automática, siempre y cuando estés registrado previamente en http://www.coordenadagdl.com.mx/registro.

• Al momento de comprar tus boletos en taquilla puedes solicitar tu pulsera inteligente, o si ya los compraste puedes pedirlas www.coordenadagdl.com.mx/PULSERA.

• Para registrar tu pulsera necesitarás el número de tu boleto Ticketmaster, el número de 16 dígitos de tu pulsera, confirmar datos (nombre, apellido, email, crear un password) y recibir un mail de confirmación.