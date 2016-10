La metamorfosis de Miguel Bosé

El intérprete promueve el disco 'Unplugged' que hizo bajo el sello de MTV, al tiempo que alista gira

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- Nadie es nada para juzgar a nadie. Y menos por un encuentro de 20 minutos con un ídolo de masas en el mejor cuarto de un hotel de lujo durante una sesión de entrevistas de promoción en la que formulan las mismas preguntas y todos obtienen las mismas respuestas. Sin embargo cabe destacar un par de novedades en el aspecto, la mirada y la actitud de Miguel Bosé respecto a otros encuentros mantenidos con el mismo personaje en similares circunstancias.

Bosé —la estrella—, porque así gusta de autodenominarse para diferenciarse de Miguel —el hombre— perdió peso, ganó empatía con el de enfrente y su armadura cedió un poco. “Me miro al espejo cada día y me siento el mismo, pero si tú lo dices será cierto”, concede. “Engordo y adelgazo como un acordeón desde los 47 años, tengo buenos y malos días como todos, y la coraza consistía y consiste en hablar de lo que quiero y no de lo que no quiero”, concluye, interpelado al respecto.

Miguel Bosé está de un humor excelente, pero no se sale un milímetro del guion que vino a interpretar en esta ocasión concreta. Llega rodeado por el aura de lo divino, posa 10 minutos para cuatro fotógrafos elegidos frente a un mural con el logo del producto que viene a vender —su nuevo disco, su primer acústico, un Unplugged para la colección de la MTV — y se marcha a conceder un número equis de entrevistas, en medio de gran número de asistentes.

Así que he aquí a Miguel Bosé, la estrella, 60 años cumplidos, con sus ojos miel subrayados con lápiz negro, sus exquisitos huesos dibujándole el cráneo y su personalísima voz tomada por el constipado que le contagió alguno de sus cuatro hijos —Diego, Tadeo, Ivo y Telmo, de entre cuatro y seis años—, que esperan por él en su casa de Panamá, adonde se mudó desde Madrid hace tiempo para no tener que separarse tanto de ellos. Es ahora, con cuatro hijos, 60 años de vida y 40 de carrera, cuando Bosé se ve “maduro, seguro y a punto” para desenchufarse. Para transformar en “orgánico” el sonido “informático” que es su marca.

El resultado del Unplugged es un video y un disco grabado en mayo en México, tardó aún año y medio en concretarse. El tiempo necesario para cuadrar su agenda, la de los invitados —Juanes, Pablo Alborán, Maná—, y la producción exacta de cada tema.

Su prioridad, sin embargo, no deja de asomar la cabeza. Hay un momento en su concierto desenchufado en el que advierte al público de que no sabe si aguantará la próxima canción sin que la emoción lo rompa. Se trata de “Estaré”, el tema que compuso cuando su hijo Tadeo le preguntó cuándo volvería de un viaje y al Miguel padre se le cayó la máscara del Bosé artista. “Quería explicarles que, si quieren sentirme, cuando no esté con ellos, no tienen más que cerrar los ojos y buscar en su corazón”.

Con información de El País