Bárbara Mori hace 'click' con la taquilla

La actriz desmenuza el éxito que ha alcanzado la cinta 'Treintona, soltera y fantástica'

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- Cuando comenzó su aventura en el cine, Bárbara Mori sabía que el camino no iba a ser sencillo. Primero fue luchar contra la idea de que era actriz “únicamente de televisión”, y segundo, buscar guiones que fueran tanto un reto como un éxito de taquilla. Lo primero hace tiempo que lo consiguió, y lo segundo recién lo alcanzó con “Treintona, soltera y fantástica”.

“Hoy puedo decir que me siento muy feliz”, asegura Bárbara al comenzar la charla vía telefónica con este medio. “Es una sensación increíble, la verdad. No había hecho una película que tuviera tanto impacto en la taquilla”.

Mori se refiere a los más de 45 millones de pesos que logró la cinta en su primer de semana en cartelera, dejando atrás a cintas hollywoodenses como “Mis peregrine y los niños peculiares” y “Cigüeñas: La historia que no te contaron”.

Nadie conoce el secreto para lograr que una película sea un éxito de taquilla. Pero Bárbara siente que la clave no está en los millones de pesos que tenga la producción, la avalancha de efectos especiales que se pueda desplegar y tampoco en elencos con nombres rimbombantes. “Al final se trata de conectar con la gente, con que se sientan identificados con los personajes, que sus historias se reflejen en lo que viven”.

Reflejos del triunfo

El camino de Bárbara Mori en el cine la ha llevado a explorar el drama, las producciones independientes y hasta irse a la India a probar suerte. Pero fue bajo la dirección de Chava Cartas que encontró la historia que tenía lo que ella buscaba: Buenos personajes y conexión con el público.

“Chava Carta me decía que tenía una comedia buenísima entre manos y el guión me encantó. Yo había leído otras propuestas del mismo género y ninguna me gustaba. Pero en este caso me identifiqué, porque también viví, como muchas mujeres y hombres, lo que está viviendo ‘Inés’ (su personaje)”.

Bárbara apunta que detrás de la comedia se oculta un mensaje que despierta la reflexión entre los espectadores. “Enfrentamos una presión muy grande, vivimos en una sociedad que trata de hacernos encajar en ciertos moldes, donde a veces no tenemos espacio, donde no tenemos forma de ser feliz porque te piden vivir lo que otros creen que es correcto y no necesariamente es para ti. Creo que allí está en ‘click’ con el público”.

¿Y qué lección aprendió Bárbara del proceso de “Treintona, soltera y fantástica”? Mori lanza un liberador suspiro antes de responder. “Que la vida es una enseñanza todo el tiempo. Vives experiencias maravillosas pero también fuertes y difíciles. Y que todo esta enseñanza lo debemos saber procesar. Aprendí a abrazar con más fuerza la vida”.

Descanso necesario

Para Bárbara Mori el 2016 ya queda enmarcado como uno de los años más fructíferos a nivel profesional y la mejor forma de celebrarlo es... descansando.

“Lo que resta de este año voy a descansar. Para el futuro tengo varios proyectos de cine. Son dos propuestas que todavía están en fase de negociación y una ya en firme con (el director) Sebastián del Amo, basado en el libro del ‘Complot mongol’ (original del escritor Rafael Bernal). Me gusta porque tendría que interpretar a una mujer china, algo que jamás he hecho”.

Algunos rumores apuntaban a que la actriz estaría en teatro, pero la agenda parece que se le complica.

“En teatro hay una obra que podría hacer con los Ortiz de Pinedo, pero ya no la pudimos hacer por tiempo en el primer semestre de 2017, aunque probablemente la hagamos después, con Benjamín Kahn en la dirección”.