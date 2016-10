Dólar pegaría en costo de conciertos

Si bien el alza de la moneda norteamericana no ha afectado en la oferta de shows internacionales, los promotores señalan que sí se deben ajustar los precios de los boletos

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- Ante el alza en el precio del dólar todo parece estar “controlado”, al menos en lo que a la organización de conciertos se refiere, dieron a conocer promotores locales y nacionales consultados por EL INFORMADOR, quienes coinciden en que a pesar de la volatilidad, las bandas y solistas internacionales seguirán estando en la cartelera tapatía. Sin embargo, también aclararon que esperan se dé en los siguientes meses un reordenamiento de tarifas, para calibrar los precios de los espectáculos y así el público no sufra con cartera en mano al momento de pagar un boleto.

Lo anterior es sustentado por Santiago Valencia, coordinador de Teatro Diana, quien indica que tiene que haber un reordenamiento de costos, “porque es evidente que pagamos en dólares y éste cada vez cuesta más, lo que se podría traducir en que el boleto cada vez será más caro. Eso lo tendrán que ir viendo los agentes mundiales, que no pueden cobrar lo mismo ahorita que hace un año”. Pese a ello, augura que el 2017 será uno de los años más importantes para Jalisco en cuestión de talento internacional: “Puedo apostar que el próximo año será más importante para Guadalajara que cualquier otro, muchas bandas internacionales van a llegar. La industria del show business en México está muy bien vista a nivel internacional, porque pagan muy bien”.

Por su parte, Agustín Silva, gerente promotor de Ocesa Jalisco, señala que la situación siempre estará controlada, pese a los movimientos cambiarios, si se tiene una buena planeación: “Cuando sales a la venta es porque tienes presupuestos amarrados, contratos; incluso, tienes anticipos. Y, si tienes una buena planeación, no te debe afectar ningún movimiento de la moneda, porque muchas veces ya estás cubierto con el costo del talento una vez que sales a la venta. Lo anterior no quiere decir que todos lo hagamos de esa forma y no sé si promotores de otras empresas tomen decisiones en ese sentido”, explica. Así mismo, Agustín también asegura que el 2017 será un buen año para los artistas internacionales que traerá Ocesa.

Al respecto, Dante Guillén de Zignia Live —empresa cuya sede está en Monterrey — asegura que por parte de esta compañía siempre se estarán esforzando por traer eventos internacionales: “Si bien el dólar va a perjudicar en cierto mercado, nosotros estamos haciendo diferentes estrategias, para que no se dé un alza importante en los boletos, ¿en qué aspecto? Buscando más patrocinadores para los eventos, alguna reestructura y dándole oportunidades y opciones al público, para que tenga variedad en costos”.

Sobredemanda de conciertos

Karla Arroyo, publirrelacionista del medio del espectáculo y el sector deportivo, comparte que hay una amplia oferta de talentos y, sin embargo, el público sigue teniendo el mismo dinero, por lo que se ven en la disyuntiva de a qué show asistir, más si se trata de una familia con diversos gustos.

“Creo que esto nos ha llevado a que las preventas cada vez sean más malas, porque la gente siempre está esperando a que les regales (boletos) o tener algún descuento; es muy chistoso que de pronto espectáculos que son internacionales y que valen mucho la pena, tengan muy poca venta, y los muy populares sí la tengan”.

Sobre la subida del dólar, Arroyo subraya que ahora el empresario tiene que medir muy bien su manera de trabajo, para que esto no le cause pérdidas: “De pronto hay demasiadas opciones buenas y tienes que decidir a cuál quieres ir”.

Karla resalta que Guadalajara se convirtió en una plaza importante para shows internacionales que antes no llegaban, “sin embargo, la ciudad sigue siendo la plaza más difícil para convencer. A veces nos hemos llevado sorpresas con eventos que pensábamos que no se iban a llenar y sí llenaron. Seguimos saturados con los eventos de los recuerdos, los reencuentros y demás que dividen el mercado”.

LOS MÁS POPULARES

A los gruperos no les afecta

Si sube o baja el dólar, eso es lo de menos para la música grupera, pues es la que más consume el público; además, es una fuente de ingresos muy importantes para promotores y artistas. Los cantantes gruperos son los que más trabajan en el año, cada fin de semana tienen presentaciones y abarrotan: “El mismo nombre lo dice, son conciertos populares; es donde va más gente. Siguen siendo los que llevan más personas a los inmuebles, entienden mejor el sistema económico del país, no es lo mismo alguien que quiera cobrar 250 mil dólares, que la MS o La Arrolladora que trabajan de pueblo en pueblo y que entienden perfectamente a dónde van, cómo van y cómo cobran. Si los artistas populares entraran a una medición internacional, evidentemente estarían en los tops, porque trabajan los fines de semana de todo el año y los artistas internacionales no lo hacen así”, explica Santiago Valencia.

Y, ¿las cancelaciones?

En el 2016 se han registrado un sinfín de cancelaciones, como el concierto de Selena Gómez y las presentaciones de Stomp y Feroces, Clean Bandit, Culture Club, The Prodigy, Ill Niño, Escape The Fate, Resorte, Peter Hoke, La Castañeda y OBK, en cuyas suspensiones no tuvo nada que ver el costo del dólar. Santiago Valencia explica que dichas cancelaciones están más relacionadas con la toma equivocada de decisiones en la logística del evento que con el precio de la moneda: “De repente los promotores nos equivocamos con la programación de los precios o con la elección del espacio —recurrimos a áreas más grandes de las que el artista requiere— y cuando no nos sale el número, decimos que la gente es la que no compra el boleto”.

Sobre este punto, Juan Carlos Guerrero, promotor del festival Hell And Heaven, agrega que la asistencia del público tapatía a los eventos es cíclica. “Hay temporadas en las que los tapatíos van mucho a los eventos, pero este año ha sido malo. En contraparte está la Ciudad de México, la cual por la cantidad de gente que hay allá, los eventos transcurren bien. Además, está despuntando mucho el Norte, en Monterrey hay una buen asistencia; y hay ciudades que también han destacado como Tijuana, León, Querétaro... Mientras que Guadalajara se está rezagando”.

Juan Carlos atribuye que esto sucede, porque se dan eventos gratuitos: “Un grueso del público prefiere esperarse a algo gratuito que pagar un boleto por ver a un artista internacional. El alza del dólar ha influido bastante, pero tenemos que seguir trabajando; toda la gente de la industria, promotores y el artista mismo”.