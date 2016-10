La película que ya no alcanzó a estrenar Mario Almada

El actor participó en 'Zona Invadida' que se estrenará en las salas de cine el 14 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO (11/OCT/2016).- Mario Almada se quedó con las ganas de ver estrenar algunas de las películas en las que participó, pero dejó en sus compañeros en cada una de ellas un aprendizaje y una lección de vida que hoy se representan en anécdotas que le recuerdan al actor que hace pocos días falleció.

Su aparición en "Zona Invadida" no fue la excepción. “Era un súper profesional ya que a la hora que le decías estaba listo con su chaqueta, aunque no hubiera desayunado. Era amable, buena gente y siempre me comentó: 'me hablas cuando terminen para ayudarlos a promoverla'. Esto no fue posible. Su hijo Marcos me tomó la llamada (hace uno o dos meses) y me dijo que Mario ya no podía dar entrevistas porque estaba mal”, señala el productor Gerardo Gutiérrez.

Uno de los actores con quien comparte créditos, Arturo Islas, tiene un poco más de lo que le aprende: “¡No quería dobles y a sus 88 años se subía a una torre (en la locación, la Mesa del Oso en Nuevo León).

Le decíamos ¿pero cómo va a hacerle? Y él decía que por sus hu… Era admirable, una persona a esa edad haciendo eso es un ejemplo de vida de la gente que ama su trabajo y lo hace con todo el placer”.

Para su colega Mario Zaragoza, Almada trabajó mucho en propias películas y ajenas, al grado que ganó dos premios Ariel y uno de ellos fue de oro por su trayectoria.

“El maestro era un profesional dedicado, serio, muy callado, pero concentrado en su trabajo y eso es un ejemplo porque nos sucede que algunos piensan ser intocables o decir no me pueden hablar o ver.

Entre más grande te vas haciendo más sencillo y más humano eres, eso es de aplaudirse”.

“Te equivocaste de mundo”, son las últimas palabras que se le escuchan decir al actor en el filme que comenzó a rodarse en el 2010 y que incluso a inicios de este año tuvo algunas escenas editadas. La tardanza, explica el productor, fue por ajustes de presupuesto, y por el tema que representa ya que al tratar el fenómeno extraterrestre querían hacerlo con el mayor respeto posible.

“Somos gustosos del tema y entendemos que habiendo tanto espacio sería un desperdicio que no hubiera alguien más allá; es algo tan actual que los científicos están diciendo sobre las consecuencias que puede tener un encuentro extraterrestre, que tal vez no van a ser nuestros amigos sino que podrían acabar con nosotros, se habla de los peligros”, expresó Meixueiro.

El elenco está formado, además de Almada, por Roberto Sosa, Luis Felipe Tovar, Mario Zaragoza, Arturo Islas, Elba Jiménez, Paola Lupi, Alfredo Zapata, Daniela Amaya y Eric Israel Consuelo, quienes aplauden lo riesgoso del proyecto al ser algo distinto a lo que el espectador mexicano está acostumbrado, que es generalmente a las comedias, apostando al suspenso y al género de la ciencia ficción que poco es realizado.

Además, para estrenar 40 copias en los complejos Cinemex este 14 de octubre, se realizaron efectos especiales que incluyeron tres horas de caracterización antes de comenzar a rodar con estos seres.

“Todo el esfuerzo es mexicano y es valioso saber que no hay un apoyo ni gubernamental ni de empresas y a través de Gerardo Gutiérrez (el productor) y sus socios es que pudimos salir, porque ellos lograron el dinero para la realización. ¿Por qué ir a darle nuestro dinero a alguien más si en México lo que necesitamos es hacer que crezca este tipo de industria?, hicimos los efectos aquí porque somos mexicanos”, argumentó el director.

Nadie de los que en el filme participa es escéptico sobre este tipo de historias. Incluso Mario Zaragoza compartió que su hijo sufre de epilepsia y dice que ha hablado con extraterrestres.

“Me ha contado que le dan consejos, le dicen qué hacer y aunque ya no ha traído tanto el tema quiere ser guionista y en lo que hace existen, así como Dios”, contó. “(En esta película) no los visualizas completamente y eso llama a la curiosidad del espectador y yo creo que esa es la fuerza que tienen estas historias porque no se alcanzan a completar”, agregó.