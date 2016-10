Rod Stewart es nombrado 'Sir'

La distinción fue anunciada por la reina Isabel II a mediados del año

LONDRES, INGLATERRA (11/OCT/2016).- De ahora en adelante le pueden decir Sir Rod.

El rockero Rod Stewart lució unos pantalones de estampado escocés y una chaqueta con adornos escarlata de estilo militar al ser nombrado Sir por el príncipe Guillermo en el Palacio de Buckingham el martes.

El intérprete de voz ronca de éxitos como "Maggie May", "Da Ya Think I'm Sexy" y "You Wear It Well" fue honrado "por sus servicios a la música y causas benéficas".

El astro de 71 años podrá presentarse como Sir Roderick David Stewart.

Stewart dijo que él y el príncipe "charlaron sobre música y dijo 'es genial que siga trabajando' y yo le respondí 'tengo que hacerlo, ¡tengo ocho hijos!'''.

"Me felicitó por mi larga carrera, y yo le dije lo feliz que me ha hecho", dijo Stewart. "Sólo desearía que mi mamá pudiese haber estado aquí para verlo".

Stewart estuvo acompañado por su esposa Penny Lancaster y sus hijos Alastair, de 10 años, y Aiden, 5, para la ceremonia de investidura.

Cuando la distinción fue anunciada por la reina Isabel II previamente en el año, Stewart dijo que era "un honor monumental" y agregó: "Agradezco a su majestad y prometo portarla bien".