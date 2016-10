Lucía Méndez, consternada por muerte de Gonzalo Vega

Fue un guerrero que luchó contra su enfermedad, asegura la actriz mexicana sobre su compañero

CIUDAD DE MÉXICO (11/OCT/2016).- Lucía Méndez se mostró consternada al enterarse de la muerte de Gonzalo Vega, con quien trabajó en la película "Los renglones torcidos de Dios", en 1983.



La actriz dijo que el actor fue una persona maravillosa, que brilló en el cine, el teatro y la televisión.



"La verdad es una gran tristeza su muerte, porque Gonzalo era una persona maravillosa, un gran compañero, muy buen actor y muy atractivo".



Méndez recordó el tiempo que trabajaron juntos como una época muy importante para la carrera de ambos, sobre todo el gran momento por el que pasaba el actor.



"A mí me tocó trabajar con él en una época muy bonita, una etapa de él muy importante de su vida profesional, porque había tenido una gran actuación en 'Los renglones torcidos de Dios'".



Lamentó su deceso y envió un mensaje a su familia.



"A toda su familia de verdad les digo que lamento su muerte, algo muy triste y lo único que deseo es que Gonzalo descanse en paz, porque fue un guerrero que luchó mucho contra esta enfermedad y nos queda recordarlo como un hombre que vivió muchas cosas bellas, tanto en lo personal como en lo profesional".



Personalmente, Lucía Méndez se queda con gratos recuerdos del actor. "Lo recordaremos siempre por 'La señora presidenta', por su trabajo en cine y en la televisión, porque todo lo que él hacía lo hacía con calidad y no me queda más que decir que el medio artístico estamos de luto y le deseo a su familia mucha paz y entendimiento para este momento".