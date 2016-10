Juan Gabriel quería que lo embalsamaran: Urquidi

Indican que 'El Divo de Juárez' deseaba que lo pusieran guapo en su funeral

CIUDAD DE MÉXICO (10/OCT/2016).- Juan Gabriel no quería que lo cremaran. Quería que lo pusieran guapo, o al menos eso es lo que un ahijado del cantante (cuyos padres eran muy cercanos a Juan Gabriel) le contó a Silvia Urquidi.

Embalsamador de profesión, le platicó su inconformidad respecto a su cremación por un episodio que vivieron juntos cuando falleció Alberto tercero (él se encargó de este proceso), hijo de Junior y en donde Juanga le dijo. “Cuando yo me muera quiero que me pongas muy guapo y me embalsames’”, contó Urquidi.

“Una persona que quiere que lo cremen no hace ese comentario, la molestia de (Alberto) junior es por ese motivo”.

La tensión entre los hijos de Juan Gabriel es fuerte, comenta la amiga de Juan Gabriel.

“Lo que yo quiero es que se reúnan los hermanos y lo he repetido desde el principio, que no se dejen influenciar por nadie y que entre ellos tomen las decisiones”.