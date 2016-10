Kristen Stewart admite que es una 'workaholic'

La actriz ha ido ampliando discretamente su impresionante cinematográfica

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (10/OCT/2016).- Con tres películas este año en el Festival de Cine de Nueva York, Kristen Stewart calificaría como una "workaholic", pero la actriz no ve esto como algo negativo.

"Ay sí, soy totalmente adicta. ... Me obsesiono muchísimo por las cosas, tú sabes, y puede ser que sea un defecto, pero me ha servido bien", dijo Stewart.

Desde que dio vida a Bella en la serie de películas "Twilight" ("Crepúsculo"), la actriz ha ido ampliando discretamente su impresionante cinematográfica, que incluye un trío de películas muy distintas que se exhiben este año en el festival: "Certain Women", dirigida por Kelly Reichardt; "Personal Shopper" de Olivier Assayas y "Billy Lynn's Long Halftime Walk" de Ang Lee, que se estrena el viernes en el evento.

Stewart no siente que su evolución haya sido intencional. Dice que sencillamente tuvo suerte.

"Honestamente, no fue un plan estratégico. Siempre he sabido que si tengo una cierta dinámica o conversación con alguien, eso llevará o no a la productividad", dijo Stewart.

Además de actuar, Stewart también dirige, y trabajar con Lee y Reichardt gave le dio una perspectiva única, especialmente porque ambos abordan sus proyectos de maneras completamente diferentes.

"Creo que ambos son genios absolutos cuando se trata de estar tranquilo, y cuando se trata de estar consciente de algo de lo que nosotros no estamos conscientes. Ellos ven lo invisible y lo capturan, y eso es lo que me gustaría hacer cuando haga películas", dijo Stewart.

Pero la actriz se inclina más hacia el estilo de Reichardt.

"Ver a Kelly dirigir una película que parece tan natural pero que es tan deliberada... me hace querer trabajar ahora, empezar ya", dijo Stewart.

"Certain Women" se estrenará en salas de cine selectas este viernes, mientras que "Billy Lynn's Long Halftime Walk" llegará a las salas comerciales el 11 de noviembre. "Personal Shopper", en la que Stewart hace el papel de una asistente de compras de celebridades, no estará en pantalla hasta el próximo año.

En cuanto a su propia fama, Stewart no se considera como una infiltrada. "Soy tan famosa", dijo Stewart en broma antes de agregar: "Ni siquiera sé lo que eso significa".