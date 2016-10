Drake, el más nominado en los American Music Awards

El rapero parte como máximo favorito de la entrega, cuenta con 13 nominaciones

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (10/OCT/2016).- El rapero canadiense Drake parte como máximo favorito para los American Music Awards (Premios de la Música Americana) con 13 nominaciones, seguido por Rihanna, con siete candidaturas, y Justin Bieber, con cinco.

Entre los galardones a los que aspira Drake figuran los de artista del año, colaboración del año (con Wizkid & Kyla por "One Dance"), canción pop rock favorita ("One Dance"), álbum pop rock favorito ("Views") y canción rap/hip-hop favorita ("Hotline Bling"), entre otros.

Beyoncé y The Chainsmokers recibieron cuatro nominaciones cada uno, mientras que Bryson Tiller, Twenty One Pilots, Carrie Underwood, Fetty Wap y The Weeknd se quedaron un peldaño por debajo, con tres cada uno.

El premio más importante del evento, el de Artista del Año, pondrá en liza a Adele, Beyoncé, Justin Bieber, Drake, Selena Gómez, Ariana Grande, Rihanna, Twenty One Pilots, Carrie Underwood y The Weeknd.

Esa lista de diez nombres se verá reducida a cinco basándose en los votos recibidos hasta el 14 de noviembre, y se podrá seguir escogiendo al ganador hasta el 17 de noviembre.

En la categoría de artista latino favorito los aspirantes son J Balvin, Enrique Iglesias y Nicky Jam. El español tiene el récord de premios en ese campo con siete galardones hasta ahora.

Los nominados a los American Music Awards se basan en los registros de ventas de álbumes y canciones digitales, emisiones de radio y en "streaming" medidos por la publicación Billboard y sus socios Nielsen Music y Next Big Sound.

Los ganadores, en cambio, son elegidos por los fans.

La gala, que contará con Joe Jonas y Rachel Platten como presentadores, se llevará a cabo el 20 de noviembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles (California), y será emitida en directo por la cadena ABC.