Videgaray suelta 'La Sopa'

Eduardo celebra el aniversario de su programa del canal E!; se prepara para el estreno de 'Todos somos libres'

GUADALAJARA, JALISCO (10/OCT/2016).- Irreverente, divertido, sin complejos… El conductor de radio y televisión, Eduardo Videgaray, no tiene pelos en la boca; es alguien que cuando se le cuestiona cuál es su estado mental permanente, responde: “Apende…” Y agrega: “Yo no soy responsable de lo que sale de mi boca, yo sólo la abro y sale todo” (ríe).

Y es justo este mood de fiesta el que transmite en su programa “La Sopa” —todos los lunes a las 22:00 horas por E!—, el cual recientemente cumplió cinco años al aire, resistiendo con talento la era del streaming.

—¿Aún es una buena apuesta hacer TV? ¿Cuál es tu estrategia para sobrevivir al streaming?

—La verdad es que no es tan maquiavélica la cosa; en “La Sopa” sólo ponemos las cosas que nos dan risa; además, la televisión mexicana es generosísima, tiene mucho humor involuntario… Le agradezco a Dios haber nacido en México… Realmente el éxito del programa se lo debemos a todos nuestros colegas que hacen televisión, incluidos los de Guadalajara… Estamos en deuda con los colegas de Guadalajara (ríe).

Comenta que la tele está viviendo un nuevo aire con las novedades de Televisa: “A mí se me hacen bien interesantes todos los cambios; por ejemplo, Loret de Mola tiene mesas de discusión bien interesantes; el dinamismo de Paola Rojas, me gusta y en definitiva prefiero ver a Denise Maerker que a López-Dóriga. Y bueno, ahora con la llegada de la tercera televisora —Imagen Televisión— ya veremos qué pasa”.

Eduardo señaló en entrevista con EL INFORMADOR que como parte de los festejos, hoy llegará al pináculo de su carrera, pues contará con una invitada más que especial, “hoy nos acompañará Shanik Berman, quien cuando comenzamos a criticar sus clips se molestó, pero entendió el formato del programa y aceptó ir. Ella maneja un humor involuntario y voluntario muy peculiar... No se la pierdan”.

—Lalo, para los que no han visto “La Sopa”, ¿de qué se trata?

—En “La Sopa” hacemos una fiesta a la televisión. Contamos con un equipo que toda la semana se dedica a ver TV; busca aquellos momentos de humor involuntario; luego, se hace una selección, se arma el guion, llego yo y voy presentando esas joyas. Es un progama que recopila lo más divertido de la pantalla chica. La verdad es que tengo un gran equipo, y yo sólo soy el mesero que sirve la sopa y detrás de mí están los que cocinan todo y consiguen los ingredientes, como Nuria Ocampo y Joserra Shapiz Zuñiga.

Sin duda, uno de los ingredientes principales en la vida de Eduardo es la diversión, así que al cuestionarlo qué le hace reír a él, sin duda hace uso de su segundo apellido, el sarcasmo: “La vida en general me hace reír; el surrealismo mexicano, esa forma cómo podemos darle la vuelta a las cosas de la forma más inesperada… Eso y el humor involuntario como el de Joaquín López-Dóriga y su “Juay de rito”.

Después de señalar que las dos expresiones que más usas al día son “te cae” y “¡noooo!”, despedimos al conductor con la interrogante: ¿qué quieres que quede grabado en tu epitafio? “Nunca lo había pensado, pero me gustaría que dijera: ‘volvemos después del corte comercial’”. (ríe).

Las noticias con humor

Aunado a su trabajo en “La Sopa” y en la radio con “La Corneta”, Videgaray comparte que el 17 de octubre estrenará un noticiario nocturno en Imagen Televisión a las 10:45 pm, el cual llevará por nombre “Todos somos libres”: “Abriremos con un programa que presentará lo más divertido de la información, porque yo siento que Denise Maerker sólo menciona las cosas más horribles de la información; y después de que me han estado espantando por años y me han repetido una y otra vez que el mundo se va a acabar y éste ahí sigue, decidí apostar por un noticiero que sólo presente noticias divertidas. No nos importa su relevancia, pues todo irá en función de la diversión. Además, en el programa me acompaña José Ramón San Cristóbal “El estaca”, mi gran amigo desde la secundaria.

Insiste en que el objetivo de este programa de noticias es para que la gente se vaya a dormir medio informada, pero muy divertida: “Es programa de noticias donde no haya ‘mal viaje’, porque necesitamos también de un espacio en el que nos informen de todo lo maravilloso que ocurre, y además hay cosas muy divertidas, no es quizás lo más trascendente, pero sí con mucho humor”, recalcó.

ENTRE DOS MUNDOS

¿Radio o Televisión?

Videgaray tiene 47 años de edad y la mayoría de ellos los ha pasado entre cabinas de radio y estudios de televisión; ha trabajado para W Radio, Telehit, Torpedo Films y Canal 5; además, fue conductor de “Planeta 3” los domingos, junto con José Ramón San Cristóbal y Yuriria Sierra. Por su fuera poco, en marzo de 2004 Eduardo Videgaray formó parte de la tercera edición del reality show “Big Brother VIP”, donde su humor negro, su sentido tan peculiar de decir las cosas y su personalidad desentendida lo llevaron a obtener el primer lugar.

Tras pasar por tantos medios, le preguntamos en qué medio se siente como pez en el agua, a lo que comparte: “Ahora sí me la pusiste difícil… Actualmente estoy en ‘La Sopa’ y en ‘La Corneta’, y la realidad es que son dos formatos muy distintos… Y no podría escoger uno u otro; aunque debo de decir que la radio, en este caso ‘La Corneta’, tiene una ventaja; y es que te puedes estar rascando la entrepierna y nadie te ve, no te tienes que peinar y no te tienes que vestir bien…”.