Ludwika Paleta y sus 'querencias'

La actriz protagoniza 'La querida del Centauro', que se estrena mañana en la señal de Gala TV

GUADALAJARA, JALISCO (10/OCT/2016).- Los ojos azules, la voz suave y el cabello rubio la hacen parecer una princesa, de esas que salen en los cuentos para niños. Y sí, pudo haber sido la princesa o hasta la reina de las telenovelas en nuestro país de haberlo deseado, pero no. Ludwika Paleta no quiere tomar el camino de lo fácil ni de lo obvio. Hace mucho que decidió que su carrera no se iba a construir sobre los papeles que le dieran popularidad o contratos comerciales, sino sobre aquellos que la hicieran crecer como actriz.

Fue esa lógica la que la hizo aceptar el papel protagónico en “La querida del Centauro”, serie de televisión que llega a nuestro país mañana en punto de la media noche a través de Gala TV. “Es un horario raro, pero por fin llega a México. En Estados Unidos ya estamos trabajando en la segunda temporada”, afirma la actriz, en charla con este medio.

Es durante un receso en las grabaciones que Ludwika toma la llamada. Suena feliz del otro lado del auricular, con un timbre de satisfacción en su voz. Ese que solamente se obtiene renunciando a ser reina telenovela, para optar ser dueña de su destino.

—Tomas la llamada en un respiro durante las grabaciones, ¿si te deja tiempo libre la televisión para hacer otras cosas, como teatro o cine?

—El teatro es mi refugio, lo que más me gusta hacer. Pero en este momento estoy recluida en un set de televisión (risas), en locaciones principalmente. La televisión es demandante, y más porque llevo el protagónico. Estamos metidos ocho horas diarias de lunes a sábado así que mucho tiempo para otras cosas, no da.

—En los últimos años hiciste mucho teatro y algo de cine, pero poca televisión, ¿por qué?

—Tenia ganas de hacer televisión, pero no de hacer la misma, la de siempre. No quería hacer telenovelas. “Yolanda Acosta” (nombre de la protagonista) es el tipo de personaje que estaba buscando.

—¿Por qué? ¿Qué te llamó la atención de ella?

—Su pasado, es una mujer con un pasado durísimo. Ha estado en la cárcel, ha vivido en las calles, ha enfrentado las cosas más feas que puede afrontar una mujer. “Yolanda” se desarrolla además en un entorno donde hay crimen, falta de humanidad. Y es el tipo de papeles para el que generalmente no me tomaban en cuenta porque no me veo como una mujer que haya enfrentado eso y por eso lo deseaba más.

—¿No te costó conectar con todo lo que vivió tu personaje?

—Fue un proceso que se llevó paso a paso. A lo largo de lecturas del guion y charlas con el director me fui empapando del personaje. Ahora, la verdad, al principio sí me costó. Su abanico de emociones es muy diferente al mío. Es muy fuerte, y al mismo tiempo muy sensible por los golpes de la vida. Ella ha tomado muchas malas vida.

—¿Cuál es la parte que te costó más comprender sobre Yolanda?

—La violencia... Siempre me ha generado un poco de resistencia la violencia en los personajes, y con “Yolanda” tuve que aprender hasta a disparar. El resultado me dejó muy satisfecha, aunque siempre he tenido claro donde termina el personaje y dónde comienzo yo.

—Hablando de esa línea, hay voces que critican mucho a este tipo de series, señalan que promueven la violencia o un tipo de vida nocivo. ¿Qué opinión tienes sobre esto?

—Es un círculo y entraríamos en una discusión tipo ‘¿qué fue primero, el huevo o la gallina?’. Al final, creo que la ficción es un reflejo de lo que pensamos y hacemos. La gente quiere ver estas series y son las que pide. En particular ,“La querida del Centauro” no es una serie donde el narco sea el eje; sino que es un poco más policiaca...

—Pero el narco llama mucho la atención...

—Nos llama la atención lo que no conocemos. Creo que el morbo a veces es muy poderoso.

EL DATO

Estrena película en el FICM

Ludwika Paleta será uno de los rostros presentes en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), a celebrarse a finales de este mes. La actriz presenta “Refugio”, cinta que hizo al lado de Demián Bichir.

¿De qué se trata?

“La querida del Centauro” cuenta la vida de “Yolanda Acosta”, una prisionera que se convierte en la amante de uno de los narcotraficantes más importantes de nuestro país, “Benedictino García” (Humberto Zurita), alias “El Centauro”. Una historia llena de adrenalina.