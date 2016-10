Kalimba prepara disco para 2017 y experimenta con sonidos diferentes

El cantautor realizará un torneo de golf el 7 de noviembre a beneficio de niños con autismo

CIUDAD DE MÉXICO (09/OCT/2016).- El cantautor mexicano, Kalimba, señaló que prepara nueva placa discográfica en la que, como en cada álbum, experimentará con nuevos sonidos, aunque siempre el amor es el tema recurrente, y prevé presentarla el primer trimestre de 2017.

"Siempre cantándole al amor, me encanta cantar al amor", fue lo que expresó Kalimba en entrevista, al señalar que ese sentimiento no faltará en las canciones que incluirá en la próxima placa discográfica.

Actualmente, recorre la República mexicana con dos giras musicales, una como solista, con "Cena para desayunar"; y como parte del reencuentro con OV7, que se unió con el grupo Kabah para el "Tour 2016".

"Además de las dos giras estoy muy metido haciendo música para el disco que viene, que esperamos presentarlo el primer trimestre del año que viene", señaló Kalimba, quien compartió que el próximo 7 de noviembre se celebrará el Torneo de Golf Kalimba Marichal.

Será en el Club de Golf Valle Escondido, en donde el intérprete de "No me quiero enamorar" y "Tocando fondo", entre otras, recaudará fondos para la Fundación Iluminemos de Azul, que apoya a niños con autismo.

Respecto a su próxima placa discográfica, el músico precisó que aunque sus baladas han permeado en el gusto del público se ha distinguido por incluir diversos sonidos en sus discos, por ejemplo, en "Mi otro yo" (2008) se escuchó rock; en "Negro Klaro" (2007) hubo sonidos de pop rock, rap latino y balada, entre otros.

En "Aerosoul" (2004) "incluimos mucho punk", destacó Kalimba, cuyo reciente trabajo discográfico "Cena para desayunar" tiene un sonido a "country godspell" y baladas.

"Mi esencia me gusta a mí, y creo que le ha gustado a la gente, hemos sentido mucha empatía en cómo me presento y quiero seguir, pero los sonidos siempre cambian, y en cada disco he buscado referencias diferentes, y eso seguramente haré en los días que arranquemos", subrayó.

Detalló que la coproducción de la nueva placa discográfica estará a cargo de Ricardo del Corral "Chama", quien además es su guitarrista.

Respecto a la gira con OV7, dijo "estar montado al cien por ciento, excepto cuando se cruza con mi gira 'Cena para desayunar' como solista".

Señaló que entonces es cuando le resulta imposible acudir a los shows, aunque aclaró que aceptó estar en el reencuentro "por la amistad, la hermandad y el amor que existe entre los integrantes".