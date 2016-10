Alejandro Fernández navega por el Mar de Cortés

'El Potrillo' compartió a sus seguidores varias fotografías en sus redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (09/OCT/2016).- El cantante Alejandro Fernández "El Potrillo" decidió relajarse en aguas del Mar de Cortés, según compartió el mismo en su cuenta de Instagram.

Desde hace unos días comenzó a publicar en la red social imágenes del mar. En varias aparece a bordo de un velero y en otras comparte imágenes del paisaje.

A finales de septiembre, el cantante dio a conocer un nuevo sencillo, titulado “Quiero que vuelvas”.

Hace un par de meses enfrentó una polémica luego de que se difundiera una imagen suya durante una celebración en Las Vegas.

"En verdad la situación me divierte y me sorprende cómo una tontería de mi parte puede hacerse tan grande", detalló. "Sí, me fui de fiesta. Sí, bebí para celebrar. Y sí, dejé que me retrataran de manera ridícula en el proceso", admitió.

Fue tal el revuelo causado por la fotografía que hasta crearon una piñata inspirada en el incidente.