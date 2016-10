De Niro llama 'estúpido' y 'estafador' a Trump

El actor critica duramente al candidato republicano en un nuevo video de la campaña Vote Your Future

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (08/OCT/2016).- La leyenda del cine Robert de Niro ha criticado duramente al polémico candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, a quien llamó "estúpido" y "estafador", entre otros calificativos, informaron hoy medios de EU.

De Niro, ganador de dos Oscar, carga contra Trump en un nuevo video de la campaña Vote Your Future (Vota Tu Futuro), de vocación bipartidista y en la que una serie de famosos, como la actriz Julia Roberts, animan a los electores a registrarse para votar.

Pese a que esa campaña pretende ser neutral, el actor estadounidense, de 73 años y célebre por clásicos como "Taxi Driver" (1976) y Goodfellas (1990), no se muerde la lengua y dedica al magnate palabras como "perro" y "cerdo".

"Él es descaradamente estúpido. Él es un maleducado. Él es un perro. Él es un cerdo. Él es un estafador, un artista de mentira, un chucho que no sabe de lo que habla, que no hace sus deberes, que no se preocupa", afirma el intérprete, con la mirada fija en la cámara.

"Cree que está jugando con la sociedad, no paga sus impuestos. Él es un idiota. Colin Powell (ex secretario de Estado de EU) lo digo de la mejor forma: 'Él es un desastre nacional, él es una vergüenza para este país", insiste el actor.

"Me enfada tanto -continúa- que este país haya llegado a este punto en el que este tonto, este idiota ha llegado hasta donde está. ¿Este es alguien que queremos para presidente? No lo creo".

"Lo que me importa es la dirección de este país, y lo que me preocupa mucho es que podría ir en la dirección equivocada con alguien como Donald Trump", agrega de Niro, quien no pide el voto explícitamente para la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, en las elecciones del próximo 8 de noviembre.

La divulgación de las críticas del actor coinciden con una crisis de la campaña de Trump a raíz de la emisión de un polémico vídeo de 2005 este viernes, en el que se escucha al magnate hacer comentarios muy vulgares y denigrantes sobre las mujeres.