La División deja de ser Minúscula

GUADALAJARA, JALISO (01/OCT/2016).- Este año es de celebración total para División Minúscula; 20 años de carrera, 10 de la salida de su disco 'Defecto Perfecto' y la promoción de su nuevo material 'Secretos', son la razón por la cual la agrupación pisará Guadalajara este 9 de octubre en el Teatro Diana.

Se trata de una nueva etapa para los de Matamoros, ya que este material lo hacen sin el apoyo de alguna disquera trasnacional, y no porque no haya quien quiera apoyar, sino por la experiencia de realizar ellos en su totalidad el disco que terminó siendo un Ep, pero ¿por qué un material de corta duración y no un LP? "Por son las nuevas formas de consumo, y porque queríamos ofrecer ya nuevas canciones al público", nos responde Javier Blake, vocalista de la banda en entrevista, dejando en claro que terminaron de forma pacífica con su disquera y que ahora "Somos completamente dueños de su producto y de su tiempo".

El EP 'Secretos', se compone de cinco temas que serán tocadas en su totalidad en el Teatro Diana, además de repasar toda la carrera de la banda, carrera, que en sus inicios formó parta de aquella 'avanzada regia' de finales de los noventas. ¿Cuál es el secreto para seguir en el gustó del público? "Nunca nos ha dado miedo evolucionar, musicalmente siempre nos retamos y nunca nos gusta quedarnos en nuestra zona de confort, y aunque todos los días hay gente que nos reclama, ¡Porqué ya no suenan punk como el 'Extrañando Casa'!, al final del día siempre hemos sido honestos con nosotros mismos", señala el músico.

Javier - quien ha tenido colaboraciones con otros artistas y realizado soundtrack para filmes - es tajante al decir que División se encuentra mejor que nunca, su sonido en más sólido que nunca siendo motor fundamental la amistad que hay entre él y Ricci, Alejandro, Kiko y Efren, los cinco miembros de la banda."Primero que nada somos amigos, amigos que tienen muchas cosas en común y una de ellas es la pasión por la música.

Guadalajara ocupa un lugar muy especial la agrupación, ya que prácticamente la visitan cada año. En el 2015 estuvieron en segunda edición del Coordenada, y en el 2014 precisamente en el Teatro Diana mostrando su álbum homónimo. "Guadalajara es de los lugares más cariñosos, hay grandes recuerdos de la ciudad y siempre es un honor tocar ahí. Infinitas gracias por todo lo que nos ha dado".

Los 20 años de carrera les da peso específico para opinar acerca de la escena rockera de nacional y Javier está convencido de que está muy fuerte. "Ya hay muchos festivales en el país, ya no sólo es el Vive Latino.Ahora hay como tres grandes festivales en Monterrey por año, Guadalajara no se queda atrás, ojalá en nuestros inicios hubiera habado la cantidad de lugares para presentarnos, y en cuanto a la nuevas bandas hay buenas propuestas, por ejemplo escuchar a 'Little Jesus', 'Silver Rose' y 'Malos Modales, (agrupación del baterista de División y hermano de Javier)

La visita a la ciudad es parte de su "Secretos tour" en donde también visitarán el 8 de octubre el Auditorio Nacional y el 4 de Noviembre en Monterrey

