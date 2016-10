Chava Cartas, cuarentón, creativo y exitoso

Es uno de los directores mexicanos más prestigioso; comparte sus planes y su gusto por hacer personajes memorables

GUADALAJARA, JALISCO (08/OCT/2016).- Si tuviéramos que definirlo en una palabra, la elegida sería multifacético; así es el director de cine tapatío Chava Cartas —de 45 años—, quien ante las malas épocas no se achica y le trabaja más duro. Lo anterior lo deja en claro en entrevista con EL INFORMADOR, cuando se le cuestiona su opinión sobre los recortes de presupuesto que sufrirá la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas e Instituto Mexicano De Cinematografía durante el 2017.

“Te voy a decir una cosa, de repente a los cineastas nos encanta tirarnos al piso para que nos levanten; y la realidad es que sí es difícil hacer cine, porque estamos hablando de una apuesta. En pocas palabras es un capital a riesgo; sin embargo, hoy por hoy el cine mexicano está agarrando muy buen aire, porque ya es visto como un negocio. Los directores debemos buscar la forma de financiarnos; hacemos comerciales, telenovelas… Estamos haciendo series, ahí está el músculo. Ya somos una industria; hay negocio. Además, tenemos que hacer películas con responsabilidad, que no sólo le gusten al director; sino proyectos que le agraden al público, lo enganchen, lo entretengan”.

Chava ha estado al frente de producciones como “Señorita Pólvora”, “El Dandy” y “El Mariachi”, así que al cuestionarlo con cuál actor le gustaría trabajar, señala que él no piensa en términos de famosos, sino que se debe a la historia: “Fíjate que me ha tocado trabajar con los mejores actores de este país, como: Damián Alcázar y Héctor Bonilla. Y lo que hago es leer el guion y en ese momento le pongo la cara… Así que todo depende de la historia… Me gusta generar personajes de los cuales se enamore el público, que se identifique con ellos; que la gente sienta la historia como algo real. En particular me encanta la acción que tenga drama como “El Mariachi”; pero insisto, primero es la historia y luego el actor”.

Después de haber dirigido éxitos como “Los Héroes del Norte” y “Mujeres asesinas”, se podría pensar que alguna de estas series es la que ha dejado más satisfecho a Cartas; pero para sorpresa responde que su proyecto favorito es “Rock Marí”: “Esta cinta es la que más me ha gustado; sobre todo por el momento que estaba pasando… Fue mi punto de partida para hacer lo que hoy en día hago; además, la escribió mi hija. La verdad es que es un proyecto muy bonito… Y bueno, hoy en día también puedo mencionar a “Treintona, soltera y fantástica” —la cual llega este fin de semana a la cartelera—, porque cada proyecto nuevo es como un bebé y a ese bebé se le quiere”.

Y… ¿Qué sigue para Chava? Dos estrenos: la cinta de terror “Los inquilinos” —la cual se planea llegue en febrero a la cartelera y fue filmada en Guadalajara— y “Una vez más”, un filme que presenta la historia de tres amigas de la infancia que se reencuentran ya adultas tras la muerte de otra de sus compañeras, “ésta no la filmé propiamente en Guadalajara, pero la quiero estrenar allá; yo soy de Jalisco y es mi casa. En el filme participa Teresa Ruiz, Ximena Ayala y Meli Paige. Por el momento estamos en pláticas para definir su fecha de estreno, no sé si será antes o después de “Los Inquilinos”, pero ya nos estaremos viendo por tierras tapatías”.

Goza la comedia

Este fin de semana llega Chava a la cartelera con “Treintona, soltera y fantástica” —debuta con mil 348 copias en todo el país—, una comedia que a decir de él, es una producción fuera de lo convencional: “En este filme podemos ver a una Bárbara Mori fabulosa y divertida; además, es un filme que va más allá, que rompe con los estereotipos de la clásica comedia romántica, ya que presenta la realidad que viven las mujeres solteras de 30 años a quienes le dicen “quedadas” sino están casadas. Lo que busca esta película es presenta la realidad y romper con el tabú que indica que la gente a determinada edad debe tener casa, perro, hijos… Es una producción que muestra la realidad de los hombres que a los 30 ya están divorciados o que viven aún con sus padres. También muestra la vida una mujer emprendedora que está en búsqueda de la felicidad, que está decidiendo qué quiere hacer con su destino fuera de las presiones sociales”.