CD9 rompre fronteras con su tema 'Get Dumb'

La canción, que pertenece al género K-pop, se encuentra en su último disco

CIUDAD DE MÉXICO (07/OCT/2016).- El grupo CD9 admitió que el haber incluido en su repertorio una canción propia del género K-pop le enseñó que la música no tiene fronteras y que se puede compartir una pasión sin importar a cuántos miles de kilómetros se esté de distancia.



Alonso, integrante de la "boyband", indicó que haber hecho la colaboración con la agrupación sudcoreana Crayon Pop para el tema "Get dumb" fue muy placentero, porque considera que las chicas de dicho grupo asiático de alguna manera se parecen a ellos.



"La verdad no nos imaginábamos que haríamos esto, hasta el momento en que conocimos el K-pop se nos ocurrió hacer una especie de tributo a este género", declaró en entrevista.



"Conocimos a las chavas e hicimos click inmediatamente, porque son muy similares a nosotros como personas; su propuesta está padre".



Comentó que esta melodía, que promocionan actualmente, tiene influencias del pop y el hip hop con sonidos muy electrónicos, que se realizó para rendirle tributo de alguna manera a este estilo.



Sin embargo, agregó que por el momento la agrupación no pretende sacar más rolas así, pues está enfocada en continuar con sus diversas presentaciones por el país, como parte de su "Evolution tour".



"Hemos chateado con ellas y nos encantaría verlas en persona; muchos de nuestros fans nos estuvieron mandando videos bailando la coreografía de este tema, lo cual estuvo cool, porque sirvió para unir a los amigos y la familia", puntualizó.



El quinteto adelantó que sacará próximamente un álbum con estampas de ellos, con algunos hologramas y que tienen pensado realizar una película de su trayectoria, pues "hay mucho material que no han visto las chicas y nos gustaría compartirlo", concluyó.