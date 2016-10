Salma Hayek llama a latinos a votar por Hillary Clinton

'No podemos dejar que nos insulten más ni nos denigren', dice la actriz a través de un video

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (07/OCT/2016).- La actriz mexicana Salma Hayek se sumó a un tropel de actores de Hollywood que llaman a votar en Estados Unidos en noviembre próximo, pero fue más directa al pedir que lo hagan por la aspirante presidencial demócrata, Hillary Clinton.



En un mensaje que colocó en las redes sociales, la nominada al Oscar a mejor actriz por "Frida" hizo un llamado "a todos los latinos de Estados Unidos. No podemos dejar que nos insulten más ni nos denigren".



"El voto latino es importantísimo, podemos demostrar que somos una comunidad poderosa y los que podemos votar se lo debemos a inmigrantes indocumentados que no tienen una voz, votemos por Hillary Clinton", remató.



Entre los latinos, Hayek se sumó a voces de figuras como Vicente Fernández, Maná y Tigres del Norte que han hecho invitaciones a votar y a rechazar el odio y el racismo impulsado por el aspirante presidencial republicano, Donald Trump.



Esta no es la primera vez que Hayek confronta a Trump, ya que hace unas semanas se burló del candidato por un desliz mental al confundir en su mención al 9-11 sobre los atentados terroristas con 7-11 un negocio del menudeo en Estados Unidos.



"Soy una mexicana y mi disléxico inglés es mi segunda lengua, sin embargo aún no confundo 7/11 con 9/11. #DonaldTrump", escribió la actriz.



De manera reiterada Hayek, de 49 años, ha hablado abiertamente sobre su apoyo a la oponente democrática de Trump.

