Film Radar: Hecho en Guadalajara

Treintona, soltera y fantástica es el largometraje de producción local que busca los favores de la taquilla

GUADALAJARA, JALISCO (07/OCT/2016).- Filmada en locaciones de la ciudad de Guadalajara, Treintona, soltera y fantástica es una comedia romántica en la que Bárbara Mori encarna a Inés, una mujer que acaba de quedarse sin novio. En su afán por reincorporarse al mundo de las citas y los amigos —ya sea mostrando que no ha caducado sólo por ser treintona o buscando desesperadamente alguien nuevo con quien salir—, Inés deberá descubrir que es su prerrogativa convertirse en una mujer independiente y, por supuesto, fantástica, allende las convenciones sociales.

Más allá del elenco, que además de Mori incluye a Marimar Vega, Angélica Aragón, Jordi Mollá y Andrés Almeida, entre otros, la cinta será de interés para los tapatíos por la posibilidad de ver en la pantalla grande distintos escenarios de la capital jalisciense. En palabras de la actriz principal, regresar a Guadalajara “es increíble. Los tapatíos siempre me reciben muy bien, sin duda están entre los mejores públicos de todo el país, no importa si vengo con algo de cine o de teatro, su apoyo es incondicional. Y es una ciudad que me encanta, se come muy rico... y estuvimos un año filmando esta película acá, situación que fue maravillosa”.

Sobre su participación en este filme, Mori comenta que “hacía 13 años que no hacía una comedia y, francamente, me atrajo mucho el guión. La historia te hace cuestionar hasta dónde debemos seguir tratando de encajar en las convenciones sociales, en las expectativas que los demás tienen para nosotros y en qué punto debemos comenzar a escucharnos a nosotros mismos y seguir nuestros sueños”.



Treintona, soltera y fantástica

De Chava Cartas.

Con Bárbara Mori, Marimar Vega, Jordi Mollá, Angélica Aragón, Andrés Almeida.

México, 2016.

OTROS ESTRENOS

KUBO Y LA BÚSQUEDA SAMURÁI

El estudio Laika perfecciona su arte con cada película. Entre Coraline y la puerta secreta y la flamante Kubo hay una evolución notable. Este fino y fascinante trabajo en stop-motion cuenta la historia de un chico japonés en busca de una armadura poderosa.



LA FIESTA DE LAS SALCHICHAS

Vulgar y provocativa película animada estrictamente para adultos que cuenta la historia de una salchicha que busca la verdad sobre lo que ocurre con la comida una vez que sale del supermercado. Majaderamente imperdible, aunque no apta para personas sensibles.



DESDE ALLÁ

Co-producción de México y Venezuela nominada al mejor largometraje de ficción dentro de los Premios Fénix, a celebrarse en diciembre. Además, es la primera cinta iberoamericana en ganar el principal premio de Venecia. Es la historia de un robo que detona una relación obsesiva.