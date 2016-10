Infinity cerrará el Festival Sucede

La promotora no ha revelado detalles del espectáculo, pero anuncia que presentará talento nacional

GUADALAJARA, JALISCO (07/OCT//2016).- Aunque no se revelará de momento el espectáculo pensado para la clausura del Festival Sucede, será la promotora Infinity, de Alejandro Fernández, la que esté a cargo de conformar la cartelera final con talento nacional e internacional.

En entrevista con EL INFORMADOR, Carlos de la Torre, CEO de Infinity, detalló que ya se alistan los detalles para anunciar las sorpresas del evento que culminará en la llamada Penal, en el Oriente de Guadalajara, con el objetivo de reactivar artística y culturalmente a una de las zonas más relegadas en lo que respecta a espectáculos de producción monumental.

“Estamos cerrando el elenco, el escenario estará espectacular con calidad de primera. El elenco es nacional con tintes de internacional, muy adecuado para el cierre”.

El directivo puntualizó que acorde a la misión de Infinity por promover a nuevos talento, la clausura del Festival Sucede puede tener un enfoque similar con los artistas que progresivamente se suman al proyecto empresarial y artístico de Alejandro Fernández, quien ya cuenta entre sus filas a David Bisbal.

“Infinity va muy bien, estamos a punto de concretar con dos artistas más, queremos levantar el talento local. Creemos que las fuerzas básicas del entretenimiento están en crisis, no porque no hay talento, sino porque no hay promoción, difusión”.

De la Torre también explicó que Infinity se encuentra en charlas con Camila Fernández —hija de Alejandro Fernández— para ofrecer espectáculos poco convencionales en México: “Estamos en un proyecto con Camila, además, la están llamando de Disney para poder hacer algo interesante a nivel internacional. Traemos dos o tres proyectos que ya vamos a comenzar a firmar y que en 15 días se darán a conocer”.

El directivo añadió que una de las cartas fuertes de Infinity se enfoca en crear conceptos innovadores para los conciertos: “Nos hemos dado cuenta que cuando el talento y la experiencia de un artista vale la pena, el público de Guadalajara sí lo paga. Hace 12 años cuando se fundó Ocesa Jalisco, el 5% de los asistentes a los espectáculos era foránea de Jalisco, ahora representa entre 30 y 35% de la taquilla con gente de Guanajuato, Colima, Nayarit y Michoacán. Eso nos da gusto, estamos generando derrama económica y promoviendo al Estado. Queremos que Guadalajara sea la capital del entretenimiento”.

Respecto a los avances que se tienen en las negociaciones para concretar la gira “Pasión Tour” entre Alejandro Fernández y Luis Miguel, Carlos de la Torre expresó que de momento no se puede informar sobre los acuerdos más reciente para garantizar la serie de concierto o cancelar completamente la iniciativa: “Del tema de Luis Miguel no puedo dar detalles, tenemos un contrato de confidencialidad, no podemos dar ningún detalle”.