Vibran el amor Fernanda Castillo y Erik Hayser

Llegan al teatro Galerías con 'Wake Up Woman' a las 19:00 y 21:30 horas

GUADALAJARA, JALISCO (07/OCT//2016).- El amor entre Fernanda Castillo y Erik Hayser se respira en el aire. La pareja vive a plenitud su romance, pero también el trabajo, ambos son productores y actores del montaje “Wake Up Woman” que hoy se estrena en el teatro Galerías. “Es una obra que decidimos hacer, primero porque queríamos trabajar juntos y dos porque queríamos tener un reto actoral fuerte que pudiera demostrar otras cosas en el escenario. El teatro es lugar fértil para crecer como actor y para enseñar personajes fuertes. A mí me había gustado mucho la obra de Jorge Acebo (el dramaturgo) que vi en Argentina y creo que una de las cosas más importantes para los dos es generar con nuestro trabajo conciencia social”, dice Fernanda.

“Wake Up Woman” habla de violencia de género a través de la pareja que forman “Natalia” y “Federico” —sus personajes— “Hablamos desde un lugar en el que todos nos podemos identificar, una historia de amor que se va desquebrajando por la falta de comunicación y de amor propio”, comparte la actriz, mientras que su novio reafirma que sin duda quien acuda a ver el montaje se va a sentir reflejado en alguna etapa de su vida. “Creo que lo más contundente de este texto es que es muy simple porque es cotidiano, porque es algo que hemos visto desde que somos niños y me refiero a la violencia que está más cerca de lo que nos imaginamos, no es sólo física, también es verbal, psicológica”, concluye.