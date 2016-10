Yuridia arrebata corazones

La cantante sonorense despierta pasiones en el Auditorio Benito Juárez durante las Fiestas de Octubre

GUADALAJARA, JALISCO (06/OCT//2016).- Yuridia se presentó en el Auditorio Benito Juárez, como parte del programa de las Fiestas de Octubre, con un lleno total. Acompañada por sus músicos y bailarines, la cantante conmocionó a los espectadores.

La velada comenzó con Así se fue, dando cabida también a éxitos como Ángel, Te equivocaste y otras canciones que la han catapultado en el medio artistico y que fueron coreadas por los fans.

La sonorense actualmente se encuentra promocionando Cobarde, el tercer sencillo de su más reciente álbum, 6, el cual representa un desahogo musical para la artista, ya que los temas de esta producción son baladas dramáticas que transmiten una amplia gama de sentimientos y logran crear un halo de magia y conexión con todo su público.

Elementos como la iluminación y el hermoso vestuario llamativo de la artista, dejaron maravillados anoche a quienes se dieron cita en el auditorio para admirar un gran espectáculo.

“Este álbum representa una sofisticación musical para mi carrera”, expresó Yuridia durante el concierto. Entre los próximos planes de la cantante está realizar una gira por Estados Unidos y seguir promocionando su álbum.

Minutos antes de instalarse en el escenario, la cantante habló con los medios y se mostró feliz por su próximo encuentro con el público tapatío, Agregó que le encantaría hacer colaboraciones musicales con artistas como Alejandro Fernández y Alejandro Sanz.

“Este año para mí ha sido muy fructífero en todos los sentidos, ahora tengo una percepción diferente de la música; he cambiado algunas cosas en mi carrera y me he acercado a personas nuevas que me han transmitido cosas positivas, y eso me pone muy contenta. Gracias a Dios estoy trabajando con personas que están en el mismo canal que yo, y eso mantiene totalmente mi esencia como artista”, djo la cantante que recientemente se mudó de televisora.