¡Está Barbarísima!

Bárbara Mori llega al cine con la comedia “Treintona, soltera y fantástica”; en entrevista confiesa que a ella la crisis de los 30 le hace cosquillas

GUADALAJARA, JALISCO (06/OCT/2016).- Ser bonita le estorbó… Lo que muchas mujeres desean ser, a Bárbara Mori en algún momento de su carrera la limitó: “Ser bonita al principio me abrió las puertas; de hecho, fui reconocida como el rostro más bello de la televisión… Sin embargo, en el momento en el que quise saltar de la TV al cine fue muy difícil y una de las cosas que me lo impedía fue precisamente que soy bonita, por ello fue que comencé a escoger personajes más oscuros, para demostrar que sí actúo; busqué roles alejados de la belleza y fue como comencé a ganarme un lugar en el cine y a demostrar que sí puedo”, confiesa en entrevista con EL INFORMADOR.

La actriz se encuentra de estreno, pues este fin de semana llega a la cartelera “Treintona, soltera y fantástica”, un proyecto en el que habla de la famosa crisis de los 30 años, una edad que a Mori no le preocupa: “Vivo los 30 plenamente, a mí no me pesa la edad; tengo 38 años y lo gozo, porque siento que todo lo que he vivido me ha hecho ser quen soy… Porque cuando cumples un año más de vida, adquieres madurez… Y lo que viene con la madurez es dejar de preocuparte por tonterías. Ahora disfruto plenamente”.

Para Bárbara darle un giro a su carrera con este filme y regresar a la comedia le resultó una experiencia inolvidable: “Traía toda la carga dramática de mis personajes y busqué hacer algo más de humor. ‘Inés’ —su personaje— es alguien con quien me identifico, porque es muy alegre. En el pasado busqué hacer personajes oscuros y ahora con ‘Inés’ hay luz”.

En la cinta dirigida por Chava Cartas —producida por All About Media y distribuida por Videocine—, Bárbara comparte créditos con Marimar Vega, quien también charló con este medio y reflexionó sobre la temática de la cinta: “Esta película se centra en la independencia de ‘Inés’, pero no es una cinta feminista; sino que toca el tema de la mujer actual que tiene un empoderamiento y no necesita de alguien para salir adelante. ‘Inés’ un buen día decidió no casarse ya estando en los 30 años y comenzar de cero y eso se vale… Siempre es posible iniciar de la nada”.

Bárbara agrega que lo importante en la vida es “encontrar un equilibrio; y con la cinta no queremos volver locos a los hombres (ríe)… Pobrecitos, me parece increíble que una mujer tenga las misma oportunidades laborales y que gane lo mismo que un hombre; aunque también nos gusta estar en pareja y convivir”.

Sobre sus planes a futuro, la actriz señaló que para el 2017 actuará en una obra de teatro de Jorge Ortiz de Pinedo: “Estoy muy emocionada, pero aún no puedo adelantar mucho, seguro será un drama (ríe)”.

Exploran la amistad femenina

En “Treintona, soltera y fantástica”, Bárbara da vida a ‘Inés’ y Marimar a ‘Camila’, dos amigas que se conocen desde la infancia y que comparten los mismos sueños de la adolescencia, pero al llegar a la madurez, sus objetivos cambiaron.

“Yo tengo varias amigas que de pronto la vida nos separó, pero también tengo otras que aunque no nos vemos mucho, estamos súper conectadas, todo depende de con quién creaste esa amistad. Pero sí creo que nos costó mucho trabajo (con los personajes) encontrar ese punto donde ‘Inés’ y ‘Camila’ se separaron. Se querían mucho desde chiquitas, siempre fueron las mejores amigas, querían casarse a tal edad y tener hijos al mismo tiempo y ‘Camila’ lo hizo e ‘Inés’ no; ella fue el bicho raro que se confundió y ya no supo qué hacer y ahí comenzaron a separarse”, expresa Bárbara.

A lo que agrega Marimar, “durante el rodaje hablamos del tema de los celos que hay entre amigas; tuvimos esa conversación sobre si ‘Camila’ envidiaba, hasta cierto punto, a ‘Inés’ o si realmente estaba feliz con su vida de casada; estuvimos largas horas hablando del tema y en la cinta verán lo que terminará pasando con la amistad de estos personajes”.

Emprendedora

A Bárbara la hemos visto al frente y detrás de cámaras; así que al cuestionarla en dónde le gusta más estar, sin reparos responde que al frente: “La parte creativa es la que más disfruto. Y es que el trabajo que realicé como productora fue por necesidad… Al no tener los proyectos que yo quería hacer, comencé a producirlos; pero esta labor es mucho rollo e involucra cosas que no me apasionan como buscar presupuestos”.

¿Este autoempleo responde a que hay crisis de guiones? — “Sí, pero siempre la ha habido; siento que a veces no hay buenas historias o existen historias padres, pero el personaje no está bien construido. De hecho, estuve dos años sin trabajar, porque no llegaba nada que me gustara, y ahí fue donde me cuestione, ‘qué tal si pasan otros cinco años… ¿No voy a trabajar?’, y fue cuando comencé con la producción”.