Trump 'no debería ocupar un cargo público': DiCaprio

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS (05/OCT/2016).- El actor estadounidense Leonardo DiCaprio presentó en Miami su documental "Before the Flood" e hizo un llamado para que nadie que no crea en el cambio climático ocupe un cargo público en Estados Unidos.

Thank you @univmiami for screening #BeforetheFlood and letting us discuss the importance of voting with your students. pic.twitter.com/IaLxvCJm4N