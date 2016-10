Actores latinos y estadounidenses se unen en 'Vote your future'

La campaña incentiva a las personas a registrarse para participar en las elecciones de EU

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (05/OCT/2016).- Actores y cineastas latinos, como Eiza González, Karla Souza, Alejandro González Iñárritu, Diego Boneta, y Gustavo Santaolalla, además de los estadunidenses Leonardo DiCaprio, Zendaya y Olivia Wilde, por citar algunos, se sumaron a la campaña "Vote Your Future".

Mediante diversos videos individuales subidos en la página oficial de la iniciativa, así como en sus redes sociales, se puede ver a estas personalidades incentivando a las personas a registrarse para participar en las próximas elecciones de Estados Unidos para elegir presidente.

Los videos comienzan con la pregunta "¿Cuáles son los temas que más te importan, los problemas que más te preocupan?" Y diversos famosos responden en cada clip.

"A mí me importa tener una voz, me importa no ser invisible, me importa tener credibilidad en todo este país, me importa la inmigración, me importa la diversidad, me importan los derechos de la mujer", subraya Souza.

A su vez, González indicó: "Para mí el progreso de los latinos es muy importante y también el progreso de la igualdad de sexos, la tecnología está en número uno al día y lo puedes hacer, no hay excusa, no hay manera de no hacerlo".

En tanto, Leonardo DiCaprio expone: "No puedo imaginar tener a un líder político que no escuche a la comunidad científica. Más de 97 por ciento de la comunidad científica está en completo acuerdo que estamos contribuyendo al cambio climático. Negar eso significa que no eres parte del mundo moderno".

Además de los mencionados, también participan Robert De Niro, Jonah Hill, Samuel L. Jackson, Edward Norton, David Shwimmer, Ana Claudia Talancón, Martin Sheen y Julia Roberts.