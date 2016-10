Muere autor de 'Thriller' y otros éxitos de Michael Jackson

Rod Temperton falleció a causa de cáncer a la edad de 66 años

LONDRES, INGLATERRA (05/OCT/2016).- Rod Temperton, músico británico con una facilidad particular para el pop-funk y autor de clásicos de Michael Jackson como "Thriller" y "Rock With You", murió de cáncer en Londres. Tenía 66 años.

Temperton falleció la semana pasada de un cáncer "agresivo", dijo su editora musical el miércoles en un comunicado. No proporcionó más detalles.

Jon Platt de Warner/Chappell dijo que Temperton fue el autor único de "Thriller", "Off the Wall", "Rock with You" y otros grandes éxitos.

Temperton comenzó su carrera en la banda disco Heatwave y colaboró con Aretha Franklin, Herbie Hancock, Anita Baker y muchos otros.

Era más conocido como compositor y trabajó de cerca con el productor Quincy Jones en los megaexitosos álbumes de Jackson "Off the Wall" y "Thriller".

Platt dijo que Temperton era conocido a veces como "el hombre invisible" por su papel tras bambalinas.

Temperton nació en la ciudad costera de Cleethorpes, 290 kilómetros (180 millas) al norte de Londres. Trabajaba en una fábrica de pescado congelado a mediados de los 70 cuando respondió a un anuncio y se unió a Heatwave, un grupo internacional para el cual tocó teclado y escribió dos grandes éxitos: el tema disco "Boogie Nights" y la balada "Always and Forever".

"Always and Forever" generó atención y artistas como Luther Vandross la grabaron.

Su trabajo con Heatwave también llamó la atención de Jones, quien entonces trabajaba con Jackson.

Temperton mostró tener un don para las canciones movidas y también para las pausadas, ya fuera con la relajada "Rock with You" o el funk de ciencia ficción "Thriller".

En una entrevista en 2009 con The Telegraph, Temperton dijo que "Thriller" se titulaba originalmente "Starlight" pero que Jones le pidió que buscara un nuevo título.

"Volví al hotel, escribí doscientos o trescientos títulos, y llegué a 'Midnight Man''', recordó. "A la mañana siguiente desperté y dije esta palabra (thriller). Algo en mi cabeza dijo, 'ese es el título'. Podía visualizarlo en la cima de las listas de popularidad. Podía ver la mercadotecnia de esta palabra sola, cómo saltaba a la vista como 'Thriller'''.

Pero Temperton brilló mucho más allá. Tuvo numerosos éxitos más con artistas como George Benson ("Give Me the Night") y Donna Summer ("Love Is in Control (finger on the Trigger)").

Temperton recibió una nominación al Oscar como coautor de "Miss Celie's Blues (Sister)", de la película "The Color Purple" ("El color púrpura") y contribuyó a varias canciones de la comedia de Billy Crystal y Gregory Hines "Running Scared" ("Apunta, dispara... y corre").

En 2009, The Guardian describió a Temperton como "un genio recluso" que "siempre ha evitado los reflectores". El diario dijo que pocas veces era visto en público y pocas veces era fotografiado.

Templeton dijo una vez a la BBC que cuando era bebé lo arrulló la música de una radio de transistores colocada en su cuna.

Platt dijo que la familia de Temperton estaba "devastada" y que realizó un funeral privado. Agregó que pidieron respeto a su privacidad en su "momento más triste".