Cuatro diseñadores emergentes en Casa Museo López Portillo

Alejandro Bonetta, Regina Mondragón, Eloisa Velásquez y Denisee Camarena, presentarán sus colecciones

GUADALAJARA, JALISCO (05/OCT/2016).- Este jueves 6 de octubre a las 20:00 horas, cuatro diseñadores de moda emergentes: Alejandro Bonetta, Regina Mondragón, Eloisa Velásquez y Denisee Camarena, presentarán sus colecciones en Casa Museo López Portillo en el marco de un proyecto que ellos mismos denominaron "Cuatro", una plataforma que busca impulsar a jóvenes como ellos desde los temas creativos hasta lo tangible que tienes que ver con la presentación de sus prendas y el empuje en el mercado.

Al respecto, Alejandro Bonetta, gestor de esta idea, habla sobre su colección "Teoría Soledad" y de los alcances de este proyecto que espera tenga éxito en lo consecuente. "Lo que queremos es mostrar el talento que hay, descubrirlos, promocionarlos, pero antes investigar el proceso creativo. El día del evento, con un escrito, vamos a dar a conocer el tema que cada diseñador eligió para cada colección. Hicimos esta alianza los diseñadores para poder crear esta plataforma que nos pudieran promover a los cuatro en conjunto".

Sobre "Teoría soledad" Bonetta explica que se inspira de Alejandro Nava, un artista originario de Zacatecas. "Vi una exposición de él en el MUSA y me enamoré de lo que hizo, investigué sobre su trabajo y de ahí partí para hacer tres colecciones, esta sería la primera parte, y me baso en tres de las salas que estuvieron expuestas en el recinto del MUSA".

Nava en esta muestra utilizó herrería para varias esculturas que mostraban utensilio cotidianos, "lo hizo para demostrar que en nuestra soledad siempre hay elementos que van a jugar con nosotros para no sentirnos de esa forma. Ese fue mi punto de inspiración, pero luego surgieron varias cosas en mi vida que me llevaron a sentirme de esa forma, solo y vacío, y eso lo implementé en la indumentaria, me pasé una semana a solas para experimentarlo en las formas que iba a presentar en mi colección".

Los outfits de Alejandro son para público masculino y femenino en una vinculación de lo editorial a lo comercial y la colección es Otoño-Invierno. "La tela estrella es la lana, hay unas muy delgadas con mucha soltura y otras muy rígidas con una textura peluda, las coloraciones son contrastantes, hay blancos, grises, negros, pero de pronto rosas y un amarillo". Las prendas son abrigos, camisetas sobre algún jump o pantalón sobre lencería.

La marca Moloch de Alejandra Mondragón presentará una serie de prendas inspiradas en colores de la obra de Henry Darger. La diseñadora se vale de plataformas multidisciplinarias para reflejar el caos del ser humano. En tanto, Rapport de Eloisa y Denisse hacen una fusión del género masculino con el femenino en sus prendas, demostrando el empoderamiento actual de la mujer, en cortes fuertes y concisos, pero en colores suaves.

EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA