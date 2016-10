Maite Perroni seduce en traje de baño

La cantante posó para la revista 'Open'

CIUDAD DE MÉXICO (05/OCT/2016).- La actriz y cantante Maite Perroni se conserva como una de las mujeres más atractivas de la farándula nacional.

Por este motivo, la también diseñadora fue invitada a posar en traje de baño para la revista “Open”.

En las fotografías posó con dos prendas, una roja y una azul con negro, pero ambas le ciñen perfecto a su sensual figura.

No obstante, para quienes no tuvieron la oportunidad de comprar la publicación, la ex integrante de “Rebelde” compartió una imagen en Instagram, donde ella posa en la playa con el conjunto azul.

Además, escribió para sus fans: “¡Les tenemos una sorpresa! No se pueden perder nuestra firma de autógrafos este 7 de octubre”, la cual es llevará a cabo en Pabellón Azcapotzalco.