Netflix anuncia sus próximos estrenos

'¿Qué llega en octubre?', fue la pregunta en un video animado difundido a través de redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (05/OCT/2016).- Las creativas campañas con las que Netflix promociona los programas y películas disponibles en la plataforma, tras la salida de los contenidos de Televisa, continúan. Esta vez el servicio de cine y televisión por streaming invitó a sus suscriptores a no perder detalle de los próximos estrenos.

"¿Qué llega en octubre?", fue la pregunta en un video animado difundido a través de las redes sociales de Netflix.

Suits, el programa protagonizado por Gabriel Macht y Patrick J. Adams complacerá a sus fans, ya que la quinta temporada ya está disponible en la plataforma.

La producción británica-estadounidense Outlander hará su debut en el sistema.

El mundo de los superhéroes dará la bienvenida a la segunda temporada de la serie Flash, que sigue los inicios y las aventuras de uno de los miembros de la Liga de la Justicia; y los amantes de los clásicos podrán disfrutar de The Rocky Horror Picture Show, uno de los musicales más emblemáticos de la historia.

La temporada tres de The Fall, protagonizada por Gillian Anderson, estrella de los Expedientes Secretos X, es otra de las sorpresas de Netflix, al igual que la cinta Lucy, uno de los últimos proyectos de Scarlett Johansson.

Uno de los éxitos más trascendentes de la televisión inglesa, Black Mirror, seguirá mostrando sus espeluznantes historias vinculadas con la tecnología en su tercera temporada; y Jack Nicholson tendrá oportunidad de satisfaces a sus seguidores con Mejor...Imposible.

El mundo de los vampiros, los hombres lobo y las brujas estará presente con la séptima temporada de The Vampire Diaries y la tercera entrega de The Originals.

El consentido de muchos, John Travolta, hará presencia en Netflix con Hairspray: Suéltate el Pelo (película en la que interpreta a una simpática mujer); y Jake el perro hará de las suyas en la sexta temporada de Hora de Aventura.

Otros de los anuncios son las cintas Into The Inferno, Sherlock Holmes: Juego de Sombras, El Tigre y el Dragón; el documental Justin Timberlake and the Tennessee Kids; la serie The O.C. y el regreso de The Ranch.

Pero la joya de la corona para Netflix es, sin duda, la llegada de las películas y series de la saga Star Wars.