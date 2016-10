Héctor Soberón teme por su vida

El actor indica que ya solicitó una orden de restricción contra la mujer que lo agredió

CIUDAD DE MÉXICO (04/OCT/2016).- El actor Héctor Soberón declaró que teme por su vida luego de ser agredido por una mujer que lo señala como padre de su hijo.

El fin de semana usuarios de redes sociales dieron a conocer un video en donde se ve a una mujer furiosa en contra de Soberón. Los hechos ocurrieron a las afueras del Teatro Venustiano Carranza, donde se presenta la obra “Blanca Cheves y sus siete briagos”, en la cual participa el actor.

La mujer, según puede verse en el video, se subió a la camioneta en que viajaba el actor para tratar de jalarlo. En algunos momentos del video se escuchó al hijo de la mujer gritando.

“Me vinieron a notificar, recibí la notificación como debe ser el proceso. Después, saliendo del teatro, vinieron a agredirme”, dijo Soberón al programa radiofónico “Todo para la Mujer”.

El actor dijo que no puede comentar más y no no le pareció que haya expuesto así al niño. “No tengo nada qué hablar con la señora. Esto va a ser cosa del juez y los abogados, ellos son los que van a tener que hablar, yo no”.

“Sí, temo por mi vida, puesto que ustedes vieron el video, dicen 'lo que se ve no se juzga' y pues todo queda en manos de los abogados y de lo que diga el juez”, añadió.

En la misma emisión se informó que el actor ya solicitó una orden de restricción contra la mujer.

La mujer señaló al actor por secuestrarla, violarla y embarazarla en 2009 y solicitó que reconozca la paternidad de su hijo.