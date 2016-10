Ben Stiller revela que hace dos años tuvo cáncer de próstata

Se recuperó porque los médicos lo detectaron a tiempo gracias a una revisión de rutina, relata en el programa The Howard Ster Show

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (04/OCT/2016).- El actor estadounidense Ben Stiller reveló que hace dos años tuvo cáncer de próstata del que ya se recuperó porque los médicos lo detectaron a tiempo gracias a una revisión de rutina.

"Vino de la nada, no tenía ni idea. Al principio no sabía qué iba a pasar. Tenía miedo. Se paralizó todo en mi vida porque no se puede planear una película sin saber qué va a pasar", contó Stiller en el programa The Howard Stern Show.

La estrella de Hollywood, de 50 años, aseguró que se decidió a hablar de su experiencia con el cáncer porque está convencido de que la prueba del antígeno prostático específico, conocida como PSA, "le salvó la vida".

"Desde entonces cada seis meses me hago la prueba para garantizar que estoy bien", afirmó el protagonista de "Zoolander", quien añadió que el cáncer de próstata es el segundo más mortal pero también "uno de los más curables" si se detecta en fase precoz.

Stiller contó que cuando recibió el primer diagnóstico, con 48 años, se puso a buscar en internet "para intentar aprender algo" y vio que su amigo Robert De Niro también tuvo cáncer de próstata en 2003, por lo que contactó con él y se puso en manos de su médico.

El actor explicó que la primera vez que se realizó la prueba fue a los 46 años en una revisión de rutina y ya entonces los niveles de PSA "eran altos pero no alarmantes", por lo que su médico le recomendó hacerse revisiones cada seis meses.

"Si no lo hubiera hecho quizá aún no lo sabría", añadió Stiller, quien insistió en defender la prueba pese a la controversia. "La polémica es que una vez que te sometes a tratamiento pueden pasar dos cosas: tener incontinencia o impotencia", concluyó.